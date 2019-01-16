Son Dakika Haberleri: Vestel Venus Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Çanakkale Belediyespor: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Çanakkale Belediyespor: 3

1 saat önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde karşılaştığı Çanakkale Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu.

Vestel Venus Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Çanakkale Belediyespor: 3, System.String[]
Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde karşılaştığı Çanakkale Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu.

Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Emiroğlu-Fikret Fidan

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Martinez, Erce, Gonzales, Ecem, Nikolaeva, Aybüke, Ezgi, Seda, Ceyda, Gözde, Darya, Sedef, Duygu, Brayelin

Başantrenör: Mustafa Umut Uysal

Çanakkale Belediyespor: Ebru, Birgül, Işıl, Semra, Sanchez, Ece, Gökçe, Bihter, Melis, Marta, Cansu, Yasemin

Başantrenör: Dragan Nesic

Setler: 23-25, 25-14, 25-11, 19-25, 12-15

Süre: 135 dakika (37,24,22,30,22) - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:44 Kaynak: İHA

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