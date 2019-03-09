Son Dakika Haberleri: Vestel Venus Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - Eczacıbaşı Vitra: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - Eczacıbaşı Vitra: 3

28 dakika önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi 22. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 mağlup oldu.

Vestel Venus Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - Eczacıbaşı Vitra: 3, System.String[]
Vestel Venus Sultanlar Ligi 22. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 mağlup oldu.

Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Cihat Küçükboyacı - Rıza Yelpaze

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Erçe, Gonzales, Ceyda, Nikoleva, Aybüke, Ezgi, Seda, Ceyda Demirhan, Gözde, Darya, Sedef, Fulden, Duygu, Brayelin

Başantrenör: Mustafa Umut Uysal

Eczacıbaşı VitrA: Güldeniz, Meliha, Tijana, Simge, Lauren, Gamze, Büşra, Jordan, Ezgi, Gözde, Merve, Dilara, Kim Yeon

Başantrenör: Aurelio Marco Motta

Setler: 16-25, 16-25, 13-25

Süre: 74 dakika (24, 25, 25) - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:29 Kaynak: İHA

Spor
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