Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 0 - Vakıfbank: 3

Vestel
Venus Sultanlar Ligi 11. haftasında Çanakkale Belediyespor
, evinde Vakıfbank
ile karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazandı.
Salon: Anafartalar
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Barış Karakoyun
Çanakkale Belediyespor: Melis Durul, Birgül Güler
, Yasemin Şahin, Gökçe
Çiçek Aksoylu, Ece Hocaoğlu
, Bihter Dumanoğlu (L), Dominika Sobolska, Işıl Öz (L), Ebru Bedir, Semra Özer
Vakıfbank: Zuhuting, Melis Gürkaynak, Ebrar Karakurt
, Buket Gülüba, Kelsey Robinson, Ayça Aykaç
(L), Milema Rasic, Gizem Örge
Güner, Lonneke Sloetjes, Cansu Özbay
, Tuğba Şenoğlu
, Derya Cebecioğlu
Setler: 20-25, 16-25, 21-25
Süre: 81 dakika (30, 24, 27) - ÇANAKKALE