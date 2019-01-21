Son Dakika Haberleri: Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 1 - Nilüfer Belediyespor: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 1 - Nilüfer Belediyespor: 3

1 saat önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Çanakkale Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor karşılaştı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 1 - Nilüfer Belediyespor: 3, System.String[]
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Çanakkale Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor karşılaştı. Mücadeleyi Nilüfer Belediyespor 3-1 kazandı.

Salon: Anafartalar

Hakemler: Ramazan Demiröz, Ebru Aladağ

Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu (L), Cansu Aydınoğulları, Melis Durul, Dominika Sobolska, Semra Özer, Işıl Öz, Ebru Bedir

Nilüfer Belediyespor: Aylin Sarıoğlu (L), Elizabeth Autumn Bailey, Buse Ünal, Aleksandra Bytsenko, Alezandra Lazic, Hande Kotkut, Özgenur Yurdagülen, Aslı Tecimer, Hazal Selin Arifoğlu

Setler: 25-22, 22-25, 22-25, 22-25

Süre: 127 dakika (30, 32, 32, 33) - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:57 Kaynak: İHA

Aladağ, Vestel, Çanakkale Belediyespor, Spor
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