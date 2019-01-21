Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 1 - Nilüfer Belediyespor: 3

Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Çanakkale Belediyespor
ile Nilüfer
Belediyespor karşılaştı. Mücadeleyi Nilüfer Belediyespor 3-1 kazandı.
Salon: Anafartalar
Hakemler: Ramazan Demiröz, Ebru Aladağ
Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler
, Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu
, Bihter Dumanoğlu (L), Cansu Aydınoğulları, Melis Durul, Dominika Sobolska, Semra Özer, Işıl Öz, Ebru Bedir
Nilüfer Belediyespor: Aylin Sarıoğlu (L), Elizabeth Autumn Bailey, Buse Ünal, Aleksandra Bytsenko, Alezandra Lazic, Hande Kotkut, Özgenur Yurdagülen, Aslı Tecimer, Hazal Selin Arifoğlu
Setler: 25-22, 22-25, 22-25, 22-25
Süre: 127 dakika (30, 32, 32, 33) - ÇANAKKALE