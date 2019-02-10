Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 0 - Türk Hava Yolları: 3

Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında, Çanakkale Belediyespor
ile Türk Hava Yolları
karşılaştı. Mücadeleyi Türk Hava Yolları 3-0 kazandı.
Salon: Anafartalar
Hakemler: Yılmaz Duman
, Ebru Ayata
Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler
, Ece Hocaoğlu
, Bihter Dumanoğlu (L), Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Melis Durul (Rachel Sanchez Perez, Semra Özer, Işıl Öz, Ebru Bedir)
Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Stephania Enright, Özge Kırdar, Berin Yıldırım
(L), Hristiana Ruseva, Polina Rahimova (İpek Ercan, Funda Bilgi)
Setler: 21-25, 22-25, 17-25
Süre: 84 dakika (32, 29, 23 ) - ÇANAKKALE