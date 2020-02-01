Vestel Venus Sultanlar Ligi derbi mücadelesine sahne olacak

Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 13 maçta 11 galibiyet ve 2 yenilgiyle 4. sırada yer alıyor. Ligde 3 galibiyeti bulunan Beşiktaş ise 11. sırada bulunuyor.

Galatasaray HDI Sigorta ile Beşiktaş , yarın saat 13.00'te Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

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