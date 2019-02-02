Son Dakika Haberleri: Vestel Venus Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Vitra: 3 - Çanakkale Belediyespor: 0

Vestel Venus Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Vitra: 3 - Çanakkale Belediyespor: 0

1 saat önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi 17. hafta açılış mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, Çanakkale Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Vestel Venus Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Vitra: 3 - Çanakkale Belediyespor: 0, System.String[]
Vestel Venus Sultanlar Ligi 17. hafta açılış mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, Çanakkale Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Tuncay Kandemir, Selçuk Görmen.

Eczacıbaşı VitrA: Gamze, Larson, Büşra, Gözde, Güldeniz, Gibbemeyer, Simge (L), Boskovic, Merve, Ezgi.

Çanakkale Bld.: Birgül, Sobolska, Cansu, Ece, Yasemin, Melis, Bihter (L), Semra, Gökçe, Işıl.

Setler: 25-22, 25-21, 25-15

Süre: 81 dakika (27,30,24) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:02 Kaynak: İHA

Spor
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