Vestel Venus Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Vitra: 3 - Çanakkale Belediyespor: 0
1 saat önce
Vestel Venus Sultanlar Ligi 17. hafta açılış mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, Çanakkale Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Vestel Venus Sultanlar Ligi 17. hafta açılış mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, Çanakkale Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Tuncay Kandemir, Selçuk Görmen.
Eczacıbaşı VitrA: Gamze, Larson, Büşra, Gözde, Güldeniz, Gibbemeyer, Simge (L), Boskovic, Merve, Ezgi.
Çanakkale Bld.: Birgül, Sobolska, Cansu, Ece, Yasemin, Melis, Bihter (L), Semra, Gökçe, Işıl.
Setler: 25-22, 25-21, 25-15
Süre: 81 dakika (27,30,24) - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:02 Kaynak: İHA
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