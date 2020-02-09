Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 15'inci hafta sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 15'inci hafta sona erdi - Son Dakika Spor

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 15'inci hafta sona erdi

6 saat önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 15'inci hafta bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 15'inci hafta sona erdi, System.String[]

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 15'inci hafta bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15'inci haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:

Fenerbahçe Opet - Galatasaray HDI Sigorta: 3-0 (25-21, 25-20, 25-20)

Karayolları - Aydın B.Şehir Bld.: 3-0 (25-23, 28-26, 25-14)

Beşiktaş - Eczacıbaşı VitrA: 0-3 (12-25, 11.25, 14-25)

Nilüfer Bld - PTT: 3-1 (31-29, 20-25, 25-19, 25-22)

VakıfBank - Atlasglobal Yeşilyurt: 3-0 (25-20, 25-17, 25-18)

Beylikdüzü Vol. İht. - Türk Hava Yolları: 0-3 (12-25, 10-25,  12-25)


Fenerbahçe, Vestel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:12 Kaynak: DHA
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