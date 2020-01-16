Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2. devre heyecanı yarın başlayacak

2019-2020 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2. devre heyecanı yarın oynanacak Türk Hava Yolları- Fenerbahçe maçı ile başlayacak.



2019-2020 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2. devre heyecanı yarın, 19 Ocak Pazar ve 20 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak. Ligde 12. haftanın açılışında Türk Hava Yolları- Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Hafta PTT ile Atlasglobal Yeşilyurt arasında oynanacak mücadele ile sona erecek.



Sultanlar Ligi'nde 12. hafta karşılaşmalarının programı ise şöyle:



Yarın



18.00 Türk Hava Yolları - Fenerbahçe Opet



19 Ocak Pazar



14.00 Aydın B.Şehir Bld. - VakıfBank



14.00 Beşiktaş - Karayolları



18.00 Galatasaray HDI Sigorta - Nilüfer Bld.



18.30 Eczacıbaşı VitrA - Beylikdüzü Vol. İht.



20 Ocak Pazartesi



19.00 PTT - Atlasglobal Yeşilyurt - İSTANBUL