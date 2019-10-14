Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ikinci haftası, yarın oynanacak üç karşılaşma ile başlayacak.
Ligin ikinci haftasında yapılacak müsabakaların programı şöyle:
Yarın:
16.00 PTT-VakıfBank (TVF Başkent)
19.00 Türk Hava Yolları-Atlas Global Yeşilyurt (Burhan Felek)
19.30 Aydın Büyükşehir Belediyespor- Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Mimar Sinan)
16 Ekim Salı:
16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları (Burhan Felek)
18.30 Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor (Eczacıbaşı)
19.30 Beşiktaş- Fenerbahçe Opet (Burhan Felek)