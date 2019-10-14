Son Dakika Haberleri: Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı
Son Dakika Spor Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı

1 saat önce

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ikinci haftası, yarın oynanacak üç karşılaşma ile başlayacak.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı, System.String[]

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ikinci haftası, yarın oynanacak üç karşılaşma ile başlayacak.


Ligin ikinci haftasında yapılacak müsabakaların programı şöyle:


Yarın:


16.00 PTT-VakıfBank (TVF Başkent)


19.00 Türk Hava Yolları-Atlas Global Yeşilyurt (Burhan Felek)


19.30 Aydın Büyükşehir Belediyespor- Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Mimar Sinan)


16 Ekim Salı:


16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları (Burhan Felek)


18.30 Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor (Eczacıbaşı)


19.30 Beşiktaş- Fenerbahçe Opet (Burhan Felek)

Burhan Felek, Vestel, PTT, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:47 
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