Son Dakika Haberleri: Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20. Hafta Heyecenı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20. Hafta Heyecenı

1 saat önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20. Hafta Heyecenı, System.String[]
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20. hafta heyecanı yarın ve 24 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışı Aydın B.Şehir Bld. - Halkbank arasındaki maçla yapılacak. Bu hafta ligde derbi heyecanı yaşanacak ve VakıfBank ile Eczacıbaşı mücadele edecek. Haftanın kapanışında ise Beşiktaş ile Türk Hava Yolları oynayacak.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20. hafta programı şöyle:

Yarın

13.00 Aydın B.Şehir Bld. - Halkbank

14.00 VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA

17.30 Nilüfer Bld. - Fenerbahçe Opet

19.00 Galatasaray HDI Sigorta - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.

24 Şubat Pazar

16.00 Karayolları - Çanakkale Bld.

16.00 Beşiktaş - Türk Hava Yolları - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:48 Kaynak: İHA

Aydın, Vestel, Spor
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