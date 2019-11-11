Son Dakika Haberleri: Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 8. hafta heyecanı
Son Dakika Spor Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 8. hafta heyecanı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 8. hafta heyecanı

6 saat önce

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 8. hafta mücadelesi yarın başlayacak.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 8. hafta heyecanı, System.String[]

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 8. hafta mücadelesi yarın başlayacak.


Ligde 8. haftanın programı şöyle:


Yarın:


16.00 PTT-Eczacıbaşı VitrA (TVF Başkent)


16.00 Atlasglobal Yeşilyurt- Beşiktaş (Burhan Felek)


18.00 VakıfBank-Karayolları (VakıfBank Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Sarayı)


18.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediyespor (Beylikdüzü Spor Kompleksi)


19.00 Türk Hava Yolları- Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)


13 Kasım Çarşamba:


19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor- Fenerbahçe Opet (Mimar Sinan)

Burhan Felek, Yeşilyurt, voleybol, Vestel, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:57 
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