Vestel Venüs Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde ilk hafta maçları belli oldu

Voleybolda, Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi. Sultanlar Ligi 12 Ekim'de, Efeler Ligi ise 27 Ekim'de başlayacak.



Volley Hotel Ankara Toplantı salonunda gerçekleşen fikstür çekiminde kulüplerin voleyboldan sorumlu idarecileri katıldı. Fikstür çekimi öncesinde konuşan ve milli takımın başarılarına değinen Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Milli takımın oluşmasında, coşkuyu ve birlikteliği yakalamasında hiç kuşkusuz en büyük pay sahibi kulüplerimizdir. Kulüplerimizin voleybola vermiş olduğu destek ve emek takdire şayandır" dedi.



Genel olarak Türk voleybolunun dünyada ve Avrupa'da çok önemli bir yerde olduğunu dile getiren Başkan Üstündağ, "Ülkemizi iki takımğn Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda temsil etmesi, dünyada Türk voleybolunun nereye geldiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Eczacıbaşı ve Vakıfbank kulüplerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



Üstündağ, "12 takımlı Efeler ve Sultanlar Lig'inde 6'şar takımla Avrupa'da temsil ediliyoruz. Burada da çok başarılı sonuçlar elde ederek ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Avrupa Kupası'nda mücadele edecek takımlarımıza Avrupa arenasında, ülkemiz liginde oynayacak takımlara ise ligimizde başarılar diliyorum. Bu sezon aramıza yeni katılan 4 takım var. Yeni katılan takımlarımıza da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



Konuşmanın ardından çekilen kura sonucunda liglerde ilk haftalar şu şekilde oluştu:



Vestel Venüs Sultanlar Ligi - 1. Hafta



Fenerbahçe Opet - Türk Hava Yolları



Karayolları - Beşiktaş



Atlas Global Yeşilyurt - PTT



Nilüfer BLD. - Galatasaray



Vakıfbank - Aydın B.Şehir BLD.



Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Eczacıbaşı Vitra



Efeler Ligi - 1. Hafta



Arkas Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor - Belediye Plevne



Spor Toto - Sorgun BLD.



Fenerbahçe HDI Sigorta - Halkbank



Ziraat Bankası - İstanbul BBSK



Galatasaray - İnegöl BLD.



Bursa B.Şehir BLD. - Arhavi Voleybol



Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, 12 Ekim 2019 - 15 Mart 2020 tarihleri arasında, Efeler Ligi'nde ise 2019-2020 sezonu 27 Ekim 2019 - 14 Mart 2020 tarihleri arasında oynanacak. - ANKARA