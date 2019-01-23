Son Dakika Haberleri: Vestel Venus'ün Yeni Modeli Venus E4 Satışa Çıktı

Vestel Venus'ün Yeni Modeli Venus E4 Satışa Çıktı

35 dakika önce

Vestel Venus'ün yeni modeli Venus E4 satışa çıktı 18: 9 geniş ekranıyla dikkat çeken Vestel Venus e4; dahili FM radyosu, ön-arka kamerasındaki portre modu ile tüketicilerin beklentilerini karşılayacak.

Vestel Venus'ün Yeni Modeli Venus E4 Satışa Çıktı, System.String[]
Vestel Venus'ün yeni modeli Venus E4 satışa çıktı


18: 9 geniş ekranıyla dikkat çeken Vestel Venus e4; dahili FM radyosu, ön-arka kamerasındaki portre modu ile tüketicilerin beklentilerini karşılayacak. Fiyat mı? 1199TL.. İşte bilgiler!

e serisinin en yenisi Venus e4 portre moduyla fotoğrafları 18: 9 ekranında görüntüleme keyfi sunuyor.

Vestel, Venus'ün giriş segmentinin yeni modeli e4'ü satışa sundu. 18: 9 geniş ekranı ile video keyfini ikiye katlayan Venus e4, 1440×720 HD Plus çözünürlük 5.5 inçlik ekranı ile dikkat çekiyor. 13 MP arka ve 5 MP ön kamerasında portre modu bulunan Venus e4, 2900 mAh batarya, parmak izi okuyucu, 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza sunuyor. Venus e4 dahili FM radyosu ile internete gerek duymadan radyo keyfi yaşatıyor. Çıkarılabilir arka kapağı ile Venus e4, ışıldayan gece mavisi ve inci siyahı olmak üzere iki renk alternatifi sunuyor.

Venus e4 Teknik özellikler:
Ekran

Ekran Boyutu: 5.5¨
Çözünürlük: 1440×720 HD Plus
Ekran Camı: 2.5D cam

İşlemci

İşlemci: Qualcomm SDM 425
İşletim Sistemi: Android Oreo
Çekirdek Sayısı: 4
İşlemci Hızı: 1.4 GHz

Kamera

13MP Arka, Portre Modu
5MP Ön, Portre Modu
Flaş: Arka kamerada LED
Video Çözünürlüğü: FHD
HDR: Var
Filtreleme ve Özel Çekim Modları: Var
Panoramik Çekim: Var

Pil

Pil Kapasitesi: 2900 mAh

Hafıza

Ön Hafıza (RAM): 2 GB
Dahili Hafıza (ROM): 16 GB
Harici Hafıza Desteği: 128 GB'a kadar MikroSD

Vestel Venus e4 Detaylı bilgiler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:22 Kaynak: Teknotalk.com

Vestel, Teknoloji
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