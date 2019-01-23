Vestel
Venus'ün yeni modeli Venus E4 satışa çıktı
18: 9 geniş ekranıyla dikkat çeken Vestel Venus e4; dahili FM radyosu, ön-arka kamerasındaki portre modu ile tüketicilerin beklentilerini karşılayacak. Fiyat mı? 1199TL.. İşte bilgiler!
e serisinin en yenisi Venus e4 portre moduyla fotoğrafları 18: 9 ekranında görüntüleme keyfi sunuyor.
Vestel, Venus'ün giriş segmentinin yeni modeli e4'ü satışa sundu. 18: 9 geniş ekranı ile video keyfini ikiye katlayan Venus e4, 1440×720 HD Plus çözünürlük 5.5 inçlik ekranı ile dikkat çekiyor. 13 MP arka ve 5 MP ön kamerasında portre modu bulunan Venus e4, 2900 mAh batarya, parmak izi okuyucu, 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza sunuyor. Venus e4 dahili FM radyosu ile internete gerek duymadan radyo keyfi yaşatıyor. Çıkarılabilir arka kapağı ile Venus e4, ışıldayan gece mavisi ve inci siyahı olmak üzere iki renk alternatifi sunuyor.
Venus e4 Teknik özellikler:
Ekran
Ekran Boyutu: 5.5¨
Çözünürlük: 1440×720 HD Plus
Ekran Camı: 2.5D cam
İşlemci
İşlemci: Qualcomm
SDM 425 İşletim Sistemi
: Android Oreo
Çekirdek Sayısı: 4
İşlemci Hızı: 1.4 GHz
Kamera
13MP Arka, Portre Modu
5MP Ön, Portre Modu
Flaş: Arka kamerada LED
Video Çözünürlüğü: FHD
HDR: Var
Filtreleme ve Özel Çekim Modları: Var
Panoramik Çekim: Var
Pil
Pil Kapasitesi: 2900 mAh
Hafıza
Ön Hafıza (RAM): 2 GB
Dahili Hafıza (ROM): 16 GB
Harici Hafıza Desteği: 128 GB'a kadar MikroSD
Vestel Venus e4 Detaylı bilgiler