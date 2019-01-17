Son Dakika Haberleri: Vestel Venüs V6 İnceleme - 1.299 Tl'ye Alınır Mı?

Vestel Venüs V6 İnceleme - 1.299 Tl'ye Alınır Mı?

1 saat önce

Vestel Venus V6 inceleme videomuzda, uygun fiyatlı akıllı telefonun özelliklerine yakından bakıyoruz.

Vestel Venus V6 inceleme videomuzda, uygun fiyatlı akıllı telefonun özelliklerine yakından bakıyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:10 Kaynak: Youtube

Vestel, Genel
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