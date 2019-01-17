Vestel Venüs V6 İnceleme - 1.299 Tl'ye Alınır Mı?
1 saat önce
Vestel Venus V6 inceleme videomuzda, uygun fiyatlı akıllı telefonun özelliklerine yakından bakıyoruz.
Vestel Venus V6 inceleme videomuzda, uygun fiyatlı akıllı telefonun özelliklerine yakından bakıyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:10 Kaynak: Youtube
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