Son Dakika Haberleri: Vestel Venus V7 | En Yeni Yerli Telefon ????????????

Vestel Venus V7 | En Yeni Yerli Telefon ????????????

9 dakika önce

Mobil Dünya Kongresinde bulunan yerli markamız Vestel'in yeni modeli Venüs V7 tanıtıldı.

Mobil Dünya Kongresinde bulunan yerli markamız Vestel'in yeni modeli Venüs V7 tanıtıldı. Ön inceleme videosu için elimize aldığımız Venüs V7'ye yakından bakalım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:36 Kaynak: Youtube

Yenikadinda Gösterme, Genel
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