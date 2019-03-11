Son Dakika Haberleri: Vestel Yetkili Servisleri'nde'kadın Teknisyen' Dönemi

Vestel Yetkili Servisleri'nde'kadın Teknisyen' Dönemi

1 saat önce

Vestel, yetkili servislerinde kadın teknisyen dönemi başlatıyor.

Vestel Yetkili Servisleri'nde'kadın Teknisyen' Dönemi, System.String[]
Vestel, yetkili servislerinde kadın teknisyen dönemi başlatıyor. Vestel City'de eğitim alan 13 kadın teknisyen 8 Mart'ta sertifikalarını alarak Türkiye'nin çeşitli illerinde göreve başladı. Vestel bu yıl 50 kadın teknisyen yetiştirmeyi hedefliyor.

Vestel, Manisa'daki Vestel City'de 'Kadın Teknisyen Eğitim Projesi' başlattı. Yetkili servislerde çalışan uzman müşteri temsilcilerinden gönüllü olarak teknisyenlik yapmak isteyenlere eğitim veren Vestel, bu yıl yaklaşık 50 kadın teknisyen yetiştirecek.

Yapılan şirket açıklamasına göre projenin ilk aşaması kapsamında 4 hafta süren eğitimlerini tamamlan 13 kadın teknisyen, 8 Mart'ta sertifikalarını alarak İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Tekirdağ, Denizli, Amasya, Şırnak'ta görevlerine başladı. Vestel Servis Akademi'ye bağlı teknik eğitmenler tarafından yıkayıcı, pişirici ve soğutucu ürün grubunda verilen eğitimler, ikinci aşamada elektronik ve Akıllı Tahta ürün grupları ile devam edecek. Şu an için sadece Vestel Yetkili Servislerinde çalışanlara yönelik olan eğitimlerin sonrasında Vestel'de çalışmak için başvuran kadınları da kapsaması planlanıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:39 Kaynak: İHA

8 Mart, Vestel, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Menemen'de CHP'li Başkan Adayının Eşi ile Kadın Kolları Başkanına Sopalı Saldırı Başkent'te Spor Salonununda Fuhuş Yapanlara Baskın: 6'sı Kadın 13 Kişiye Gözaltı

Dilenci Kadın Yakayı Ele Verince Arkadaşını İhbar Etti "Parazit Kadın" Yorumuyla Tepki Çeken Cem Özer, Canlı Yayında Kendisini Savundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 11:42:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vestel Yetkili Servisleri'nde'kadın Teknisyen' Dönemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]