VetBüs ile Maltepe'de sokak hayvanlarına yerinde tedavi - Son Dakika
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VetBüs ile Maltepe'de sokak hayvanlarına yerinde tedavi

6 saat önce

İlçedeki sokak hayvanlarına yönelik birçok önemli proje gerçekleştiren Maltepe Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gezici veteriner hizmeti "Vetbüs" ile sokaktaki hayvanların bakımını gerçekleştirdi.

VetBüs ile Maltepe'de sokak hayvanlarına yerinde tedavi, System.String[]

İlçedeki sokak hayvanlarına yönelik birçok önemli proje gerçekleştiren Maltepe Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gezici veteriner hizmeti "Vetbüs" ile sokaktaki hayvanların bakımını gerçekleştirdi. İlçe meydanına gelen Vetbüs otobüsü ile 50'yi aşkın sokak hayvanının iç, dış parazit ve kuduz aşıları yapıldı.


Maltepe Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sokak hayvanları için başlattığı Vetbüs sistemine dahil olarak, sokak hayvanları için sunduğu hizmetleri bir yenisini daha ekledi. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ile yapılan işbirliği çerçevesinde Maltepe Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü, VetBüs aracında, 4 personelden oluşan ekip ile birlikte sahipsiz kedi ve köpeklere, ilçe meydanında aşılama ve tedavi hizmeti sundu. Vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaşan Vetbüs sistemiyle, 2018 yılından bu yana 3 bini aşkın sahipsiz sokak hayvanına tedavi hizmeti sunulurken, Maltepe Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı "Sahipsiz Hayvan Kliniği"nde de 2019 yılında 14 bin 826 sokak hayvanının tedavisi gerçekleştirildi. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Maltepe Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:07 Kaynak: İHA
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