Son Dakika Haberleri: Veteran Atlet Kaçar'dan 3 Altın Madalya

Veteran Atlet Kaçar'dan 3 Altın Madalya

1 saat önce

Nilüfer Belediyespor'un veteran atleti Dr. Murat Kaçar, Masterler Salon Türkiye Şampiyonası'ndan 3 altın madalya kazandı.

Veteran Atlet Kaçar'dan 3 Altın Madalya, System.String[]
Nilüfer Belediyespor'un veteran atleti Dr. Murat Kaçar, Masterler Salon Türkiye Şampiyonası'ndan 3 altın madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen Masterler Salon Türkiye Şampiyonası'na, Nilüfer Belediyespor adına katılan Dr. Murat Kaçar, şampiyonadan 3 altın madalya ile döndü. Dr. Murat Kaçar 70 yaş kategorisinde 60 metrede 9.81, 60 metre engeli de 11.54, 200 metre koşuda ise 30,36'lık dereceler elde ederek üç dalda da altın madalya kazandı.

Veteran atlet Kaçar'ı başarısından dolayı tebrik eden Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Bütün sporların atası olarak bilinen atletizmde hem Bursa'yı hem de ülkemizi bir çok şampiyonlukları ile dünyaya tanıtan, gençlerimize örnek olan sporcumuz Dr. Murat Kaçar'ı tebrik ediyorum" dedi.

Dr. Murat Kaçar, 02-03 Mart 2019 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Balkan Masterler Salon Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:17 Kaynak: İHA

İstanbul, Türkiye, Murat Kaçar, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kenevirden X-Ray Cihazı ve El Dezenfektan Cihazı Üretildi Günlük Kiralık Dairedeki Cinayette Bilirkişi Raporu Ortaya Çıktı

Son Dakika! Benzine 17 Kuruş İndirim Geldi Ünlü Oyuncu Hülya Avşar, Havuz Videosuyla Genç Kızlara Taş Çıkarttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 17:02:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Veteran Atlet Kaçar'dan 3 Altın Madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]