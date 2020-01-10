Veteran Basketbol Turnuvası'nda heyecan başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Veteran Basketbol Turnuvası'nda heyecan başladı - Son Dakika Spor

Veteran Basketbol Turnuvası'nda heyecan başladı

7 saat önce

Nilüfer Belediyesi'nin, 2019 yılında vefat eden Bursalı basketbol hakemi İsmail Baş için düzenlediği 2. Kış Veteran Basketbol Turnuvası başladı.

Veteran Basketbol Turnuvası'nda heyecan başladı, System.String[]

Nilüfer Belediyesi'nin, 2019 yılında vefat eden Bursalı basketbol hakemi İsmail Baş için düzenlediği 2. Kış Veteran Basketbol Turnuvası başladı. Üç gün sürecek olan turnuvada 9 şehirden 27 takım, şampiyonluk mücadelesi veriyor.


Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 2. Kış Veteran Basketbol Turnuvası başladı. Bu yıl, 2019 senesinde vefat eden Bursalı basketbol hakemi İsmail Baş için gerçekleştirilen turnuvaya Bursa, İstanbul, İzmir, Antalya, Eskişehir, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale ve Muğla'dan 20'si erkek 7'si kadın olmak üzere toplam 27 takımdan 309 sporcu katıldı. Kadınlar ve Erkekler +40, +45, +50 yaş olmak üzere dört ayrı kategoride gerçekleşen turnuvada heyecan, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ile Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Atakan Çorbacı'nın temsili atışlarıyla başladı.


FIBA kurallarına göre 4 periyot ve 40 dakika üzerinden oynanan turnuvanın açılış maçlarında kadınlar kategorisinde, Nilüfer Belediyesi-Megrel, erkekler kategorisinde de Nilüfer Belediyesi- Ataköy Deniz Kulübü karşı karşıya geldi. Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi ile Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde, nefes kesen maçlar oynandı.


Üç gün sürecek olan turnuvada şampiyonlar, 12 Ocak Pazar günü oynanacak final maçlarının ardından belli olacak. Farklı branşlarda düzenledikleri organizasyon ve etkinliklerle her yaştan insanı sporla buluşturduklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, tüm sporseverleri, 2. Kış Veteran Basketbol Turnuvası'nı izlemeye davet etti. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:08 Kaynak: İHA
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