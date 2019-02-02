Son Dakika Haberleri: Veteran Hentbolcuları Bir Araya Getirmek İçin Çalışıyorlar

Veteran Hentbolcuları Bir Araya Getirmek İçin Çalışıyorlar

1 saat önce

Eskişehir'de, çeşitli dönemlerde hentbola emek vermiş olan sporcuları, antrenörleri, yöneticileri yeniden bir araya getirmek için kurulan 'Eskişehir Duayen Hentbolcular Platformu' bu kapsamda çalışmalara başladı.

Veteran Hentbolcuları Bir Araya Getirmek İçin Çalışıyorlar, System.String[]
Eskişehir'de, çeşitli dönemlerde hentbola emek vermiş olan sporcuları, antrenörleri, yöneticileri yeniden bir araya getirmek için kurulan 'Eskişehir Duayen Hentbolcular Platformu' bu kapsamda çalışmalara başladı.

Gelecek nesillere hentbolun geçmişini aktarma hedefiyle bir araya gelen grubun, çalışmalara başladığını belirten Eskişehir Duayen Hentbolcular Platformu Başkanı Ahmet Türe, yaptığı açıklamada, "Veteran hentbolun bütünleştirici özelliğine dayanarak 'biz' olabilmeyi misyon edindik. Bu çalışmalarımız, tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde genişletildi. Hentbolumuzun değerlerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenecek organizasyon, bu yıl 26-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Eskişehir'de yapılacaktır. Eskişehir'deki kadın ve erkek veteran (40 yaş üstü) sporcular; bir araya gelerek antrenmanlara, Eskişehir Porsuk Spor Salonunda başladılar ve yıllar sonra sahada olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadılar" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:25 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evkur Yeni Malatyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor'la 1-1 Berabere Kaldı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Forvet Sezon Sonunda Gelecek

Beşiktaş'ın Antalya Kadrosu Belli Oldu Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Avrupa Ligi Şampiyonu Olabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 15:58:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Veteran Hentbolcuları Bir Araya Getirmek İçin Çalışıyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]