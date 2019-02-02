Veteran Hentbolcuları Bir Araya Getirmek İçin Çalışıyorlar

Eskişehir'de, çeşitli dönemlerde hentbola emek vermiş olan sporcuları, antrenörleri, yöneticileri yeniden bir araya getirmek için kurulan 'Eskişehir Duayen Hentbolcular Platformu' bu kapsamda çalışmalara başladı.

Eskişehir'de, çeşitli dönemlerde hentbola emek vermiş olan sporcuları, antrenörleri, yöneticileri yeniden bir araya getirmek için kurulan 'Eskişehir Duayen Hentbolcular Platformu' bu kapsamda çalışmalara başladı.



Gelecek nesillere hentbolun geçmişini aktarma hedefiyle bir araya gelen grubun, çalışmalara başladığını belirten Eskişehir Duayen Hentbolcular Platformu Başkanı Ahmet Türe, yaptığı açıklamada, "Veteran hentbolun bütünleştirici özelliğine dayanarak 'biz' olabilmeyi misyon edindik. Bu çalışmalarımız, tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde genişletildi. Hentbolumuzun değerlerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenecek organizasyon, bu yıl 26-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Eskişehir'de yapılacaktır. Eskişehir'deki kadın ve erkek veteran (40 yaş üstü) sporcular; bir araya gelerek antrenmanlara, Eskişehir Porsuk Spor Salonunda başladılar ve yıllar sonra sahada olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadılar" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

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