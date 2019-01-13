Son Dakika Haberleri: Veteran Milliler Gürcistan'da Şampiyon

Veteran Milliler Gürcistan'da Şampiyon

1 saat önce

Türkiye Veteran Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen "Davit Petriaşvili Efsaneler Turnuvası 2019"un finalinde İspanya'yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Türkiye Veteran Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen "Davit Petriaşvili Efsaneler Turnuvası 2019"un finalinde İspanya'yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Tiflis Olimpik Spor Sarayı'nda bu yıl 3. kez düzenlenen "Davit Petriaşvili Efsaneler Turnuvası"na Türkiye, Gürcistan, İspanya, Ukrayna, UEFA ile FIFA'nın veteran takımları katıldı.

Türkiye, A Grubu'nun ilk maçında ev sahibi ve geçen yılın şampiyonu Gürcistan'la karşılaştı. Ay-yıldızlılar, ilk maçını Gürcistan'a 5-3 kaybettikten sonra grubunda UEFA takımını 3-2 yenerek yarı finale çıktı.

Yarı finalde Türkiye ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmada rakibine penaltılarda 9-8 üstünlük sağlayan milliler, finale yükseldi.

Finalde ise Türkiye ile İspanya takımları karşılaştı. Türkiye, 2. dakikada Cihan Haspolatlı, 13. dakikada Volkan Arslan'ın golleriyle 2-1 galip gelerek turnuvanın şampiyonu oldu. İspanya'nın tek golünü 21. dakikada Vicente Engonga kaydetti.

Maç sonrası düzenlenen törende Gürcistan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Davit Mujiri, Türkiye takımına turnuvanın kupasını takdim etti.

Turnuvanın en iyi oyuncusu Hasan Kabze seçildi. Turnuvanın en skoreri ise 9 gol atan Milan'ın eski oyuncusu ve Tiflis Belediyesi Başkanı Kakha Kaladze oldu.

Maçın ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) eğitim dairesi ve gençlik kollarında koordinatör görevinde çalışan eski futbolcu Nevruz Şerif, 2. kez bu turnuvaya katıldıklarını ifade ederek, "Çok mutlu olduk. İki senedir Gürcistan'da iyi ağırlanıyoruz. Bu seneyi şampiyon olarak bitirmemiz bizi çok mutlu etti." şeklinde konuştu.

Nevruz Şerif, bu tür organizasyonların insanları birbirine yaklaştırdığını kaydederek benzer turnuvaların ülkeler ve halklar arasındaki dostluğun artmasına vesile olduğunu sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:04 Kaynak: AA

İspanya, Türkiye, Gürcistan, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Efsane Futbolcu Hagi'nin Oğlu Lanis'ten Galatasaray'a Yeşil Işık Demir Grup Sivasspor, Sepsi Sf. Gheorghe'yi 2-1 Mağlup Etti

Galatasaray ile Anlaşan Marcao'dan Chaves'e Veda Ankaragücü Başkanı Yiğiner: Bayram Bektaş'ın İstifa Ettiği İddiaları Doğru Değil
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 00:19:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Veteran Milliler Gürcistan'da Şampiyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]