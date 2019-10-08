Veteranlar dünya güreş şampiyonası'nda 3 madalya
48 dakika önce
Türkiye, Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:20 Kaynak: DHA
Türkiye, Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı.
Gürcistan'ın Tiflis kentinde düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nın ilk finalleri bugün yapıldı. Türkiye'yi 100 kiloda temsil eden Halil İbrahim Yağcı altın, 62 kiloda Kenan Bektaş gümüş, 62 kg'da Ersin Başar ise bronz madalya kazandı.
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