Son Dakika Haberleri: Veteranlar dünya güreş şampiyonası'nda 3 madalya
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Veteranlar dünya güreş şampiyonası'nda 3 madalya

48 dakika önce

Türkiye, Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı.

Veteranlar dünya güreş şampiyonası'nda 3 madalya, System.String[]

Türkiye, Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı.

Gürcistan'ın Tiflis kentinde düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonası'nın ilk finalleri bugün yapıldı. Türkiye'yi 100 kiloda temsil eden Halil İbrahim Yağcı altın, 62 kiloda Kenan Bektaş gümüş, 62 kg'da Ersin Başar ise bronz madalya kazandı.

Gürcistan, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:20 Kaynak: DHA
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