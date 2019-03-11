Son Dakika Haberleri: Veteranlar Maçında Takım Kaptanı Kalp Krizinden Öldü

Veteranlar Maçında Takım Kaptanı Kalp Krizinden Öldü

18 dakika önce

VETERANLAR Futbol Ligi'nde Tekirdağ'daki karşılaşma sırasında kalp krizi geçiren Çerkezköy Doğanspor takım kaptanı Abdurrahim Saçlı, hayatını kaybetti.

Veteranlar Maçında Takım Kaptanı Kalp Krizinden Öldü, System.String[]
VETERANLAR  Futbol Ligi'nde Tekirdağ'daki karşılaşma sırasında kalp krizi geçiren Çerkezköy Doğanspor takım kaptanı Abdurrahim Saçlı, hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da dün Veteranlar Futbol Ligi'nde Çerkezköy Doğanspor ile Tekirdağ Veteranlar takımı karşılaştı. Karşılaşmanın 30'uncu dakikasında Çerkezköy Doğanspor takım kaptanı Abdurrahim Saçlı, aniden yere yığıldı. Saçlı'ya ilk müdahale sahada bulunan doktorlar tarafından yapılarak hastaneye götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Saçlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

Hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası Abdurrahim Saçlı, Çerkezköy ilçesi Osmanlı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından İstasyon Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:52 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kurum Tarih Verdi: Depozito Uygulamasına Geçeceğiz, Şişe Verip Gofret Alacağız Usta Şair İsmet Özel, Kalp Krizi Geçirdi

Ege Denizinde Korkutan Deprem Hakkari Mitinginde Yanlış Video Girilince Erdoğan Sinirlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 19:10:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Veteranlar Maçında Takım Kaptanı Kalp Krizinden Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]