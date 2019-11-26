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Veteranlar Öğretmenler Günü İçin Raket Salladı

7 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Veteranlar Masa Tenisi İl Birinciliği tamamlandı.

Veteranlar Öğretmenler Günü İçin Raket Salladı, System.String[]

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Veteranlar Masa Tenisi İl Birinciliği tamamlandı.


İL Müdürlüğü Kadir Has Kongre Merkezi Masa Tenisi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara toplamda 31 sporcu katıldı.


Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalarda birinci Umut Yılmaz ikinci Ahmet Çulha ve üçüncü Taşkın Çetin oldu.


Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ

Öğretmenler Günü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:33 Kaynak: İHA
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