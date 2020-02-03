Türkiye Badminton Federasyonu'nun merhum başkanı Prof. Dr. Faik İmamoğlu adına düzenlenen Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya halk ve masterler olmak üzere 30+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+ ve 70+ kategorilerinden 165 veteran sporcu katıldı.