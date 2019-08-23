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Veteriner Biyolojik Ürün Takip Sistemi devreye girdi

1 saat önce

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde, 15 Ağustos 2019 tarihinde yürürlüğe giren "Veteriner Biyolojik Ürün Takip Sistemi (ATS)" ile ilgili sistem sorumluları ile klinikleri olan serbest veteriner hekimler katıldığı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Veteriner Biyolojik Ürün Takip Sistemi devreye girdi, System.String[]

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde, 15 Ağustos 2019 tarihinde yürürlüğe giren "Veteriner Biyolojik Ürün Takip Sistemi (ATS)" ile ilgili sistem sorumluları ile klinikleri olan serbest veteriner hekimler katıldığı bilgilendirme toplantısı yapıldı.


ATS'nin devreye girmesi ile hayvan sağlığı alanında kullanılan veteriner biyolojik ürünlerin üretim/ithalatından son kullanımına kadar tüm dağıtım aşamalarını kapsayacak şekilde izlenebilirliğin sağlanması, hayvan sağlığı alanında kullanılan veteriner biyolojik ürünlerin uygulama bilgilerine ilişkin bir kayıt sistemi oluşturarak bu yolla hayvan hastalıkları ile etkin bir şekilde mücadele yürütülmesi amaçlanıyor.


Düzenlenen toplantıda 15 Ağustos 2019'dan itibaren yürürlüğe giren ATS ile Bakanlık birimleri, pazarlama izin sahipleri, ecza depoları ve Bakanlıktan izinli perakende satış yerlerinin veteriner biyolojik ürün alış, satış, stok ve kullanımla ilgili faaliyetlerinin sistem üzerinden nasıl gerçekleştirileceğiyle ilgili bilgi verildi.


Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Zekeriya Ar, Eskişehir-Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, ATS İl Sistem Sorumlusu veteriner hekimler ve ilçe müdürlerinin katıldığı toplantı, karşılıklı soru-cevap bölümüyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:24 Kaynak: İHA
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