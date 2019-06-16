Son Dakika Haberleri: Veteriner ekibi yaralı karga için harekete geçti
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Veteriner ekibi yaralı karga için harekete geçti

47 dakika önce

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yaralı karga için seferber oldu.

Veteriner ekibi yaralı karga için harekete geçti, System.String[]
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yaralı karga için seferber oldu.

Duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan ve Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Kliniğine getirilen yaralı karga, Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çitçi tarafından hemen ameliyatı alındı. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ayağında kırılma ve derin yaralar tespit edilen yaralı karganın tüm tedavilerinin yapıldığını belirterek, klinikte misafir ettiklerini ve iyileşmesi halinde ise tekrar doğal yaşam alanına geri bırakacaklarını belirttiler.

Son günlerde hayvanlar konusunda duyarlı vatandaşların sayısında artış olduğunu belirten yetkililer, bu duyarlılıktan dolayı Hakkarili vatandaşlara teşekkür ettiler. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:00 Kaynak: İHA
Hakkari, Güncel
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