Veteriner ekibi yaralı karga için harekete geçti
47 dakika önce
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yaralı karga için seferber oldu.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:00 Kaynak: İHA
Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yaralı karga için seferber oldu.
Duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan ve Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Kliniğine getirilen yaralı karga, Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih
Çitçi tarafından hemen ameliyatı alındı. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ayağında kırılma ve derin yaralar tespit edilen yaralı karganın tüm tedavilerinin yapıldığını belirterek, klinikte misafir ettiklerini ve iyileşmesi halinde ise tekrar doğal yaşam alanına geri bırakacaklarını belirttiler.
Son günlerde hayvanlar konusunda duyarlı vatandaşların sayısında artış olduğunu belirten yetkililer, bu duyarlılıktan dolayı Hakkarili vatandaşlara teşekkür ettiler. - HAKKARİ
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