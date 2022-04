VETERİNER ELİF, İYİLEŞTİRDİĞİ YAVRU KÖPEK İLE ANNESİNİ YALNIZ BIRAKMIYOR - Son Dakika

Korku ve panik anları kamerada! İşte New York'taki metro istasyonuna saldırı anı

New York metrosuna silahlı saldırı! Açılan ateş sonucu çok sayıda kişi vuruldu

BURSA'da yol kenarında bulunup hastaneye getirilerek tedavi edilen ve annesinin hastane kapısında beklemesiyle gündeme gelen yavru köpek, sağlığına kavuştu. Anne ile yavrusunu hastane koridorunda buluşturan veteriner Elif Ünlü, tedavi ettiği yavru köpek ile diğer yavruları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Ünlü, yavru köpeklerin sahiplenilmesini istiyor.

Nilüfer ilçesindeki Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne 4 Nisan akşam saatlerinde, hasta bir yavru sokak köpeği bırakıldı. Veteriner hekimler, ishal olduğu belirlenen köpeğin tedavisini yaptı. Gece saatlerinde hastaneden çıkan veterinerler, yeni doğum yapan sokak köpeğinin içeri girmeye çalıştığını gördü. Veteriner hekimler, köpeğin, tedavisi yapılan yavrunun annesi olabileceği ihtimalini değerlendirerek içeri aldı. Veteriner Elif Ünlü, yavru köpeği kucağında koridora çıkardı. Yavru köpek, annesinin yanına koşup süt emmeye başladı. İyileşen yavru, annesiyle birlikte hastaneden ayrıldı.

'YAVRULARIN SAHİPLENDİRİLMESİ GEREKİYOR'

Köpeklerin hastaneden ayrılmasından sonra genel durumlarını merak eden veteriner Elif Ünlü, öğrencilerin kaldığı yurtlar bölgesine yakın bir yerde, anne köpek ve yavrularını buldu. Ünlü, öğrenciler tarafından yapılan kulübede yaşamlarını sürdüren anne köpek ile 4 yavrusunu her gün ziyaret ederek mama bırakıyor. Anne ve yavrularıyla tek tek ilgilenen Ünlü, "Tedavinin ardından kapıda bekleyen köpeğin, yavru köpeğin annesi olabileceğini düşünerek kapıyı açtık. Anne ile yavru buluştuktan sonra birlikte hastaneden ayrılmışlardı. Daha sonra köpeklerin burada yaşadığını öğrendik. Şu an gayet sağlıklılar. Diğer kardeşleriyle birlikte burada yaşıyorlar. Ben de fırsat buldukça molalarda geliyorum. Zaten anne köpeği de yakında kısırlaştırmayı düşünüyoruz. Köpeklerin kulübeleri var. Öğrenciler sağ olsun yapmışlar. Burada yaşayan öğrenciler de beslenmesine yardımcı oluyorlar. Yavruların bir an önce sahiplendirilmesini istiyorum. Çünkü burası onlar için bir risk teşkil ediyor. Büyüdükçe daha aktif oluyor. Yola atlayabilirler, araba çarpabilir. O yüzden sahiplendirmeleri gerekiyor" diye konuştu. (DHA)