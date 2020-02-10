Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısının ilki Erzurum'da yapıldı - Son Dakika

Geleneksel olarak yılda iki defa düzenlenen Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi (VEFDEK) Toplantılarının bu yıl ki ilk toplantısı, Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde 23 fakültenin katılımıyla gerçekleşti.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Konuk Evi 2'de düzenlenen toplantının açılışına 23 Veteriner Fakültesini temsilen 28 öğretim üyesinin katıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, toplantının Atatürk Üniversitesinde yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üniversitenin "Yeni Nesil Üniversite" vizyonuyla tasarım ve dönüşüm projesini yürüttüğünü aktaran Çomaklı, "Bu proje kapsamında Atatürk Üniversitesi kendisine eğitim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarında yeni bir yol haritasına kavuştu. Üniversite olarak bu amaçlar doğrultusunda faaliyetler gerçekleştirirken, ülkemizde yaklaşık iki asırlık bir eğitim deneyimine sahip olan veteriner hekimlik mesleğine büyük önem verilmesi gerektiğini gözlemledik." ifadelerini kullandı.

Çomaklı, gerçekleştirilen projede Veteriner Fakültesine önemli roller verdiklerini ve faaliyetler gerçekleştirmesini beklediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Günümüzde donanımlı veteriner hekimlerin yetişmesi için uluslararası standartlara sahip bir Veteriner Fakültesi kurulumu ve eğitim devamlılığını sağlaması oldukça önemli. Üniversiteler bünyesinde hizmet veren ve son yıllarda yaygınlaşan hayvan hastaneleri, laboratuvarlar ve araştırma merkezlerinde veteriner hekimliği eğitimi ve hizmetleri mevzuatta tam karşılık bulamadı. Bu eksiklerin giderilmesi başta olmak üzere belirlenen sorunların bu kurul tarafından acilen çözülmesini bekliyor, bu yolda Veteriner Fakültesine, üniversiteme ve tarafıma düşen görevlerde yanınızda olduğumu ifade etmek istiyorum."

Atatürk üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Avcıoğlu ise veterinerlik mesleğinin çözülmesi gereken daimi problemlerinin olduğunu belirtti.

Bu toplantıların sorunların çözülmesi noktasında oldukça verimli olduğuna değinen Avcıoğlu, "Toplantıda gerçekleştirilecek ortak çalışmalarla Veteriner Fakültelerini daha iyi bir noktaya getirmenin yollarını arayacağız." ifadesini kullandı.

Açıklamada, toplantıda VEFDEK Kuruluş ve İşleyişi Yönergesi kabul edilerek, VEFDEK yeni dönem Yürütme Kurulu ve dönem başkanının belirlendiği kaydedildi.

VEFDEK dönem başkanlığına Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci seçildi.