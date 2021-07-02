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Veteriner Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

Veteriner Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti

02.07.2021 17:09
Veteriner Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti, System.String[]

Veteriner Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti Üniversitemiz Veteriner Fakültesi 2020-2021 Yılı Akademik Genel Kurul Toplantısı, 1 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşti.

Veteriner Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti Üniversitemiz Veteriner Fakültesi 2020-2021 Yılı Akademik Genel Kurul Toplantısı, 1 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşti.

Toplantıya; Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum ve öğretim üyeleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmasını yapan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum, eğitim-öğretim ve yapısal faaliyetler, kalite komisyon çalışmaları ve akreditasyon komisyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Veteriner Fakültesi'nin Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) ile Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) Üyesi olduğunu belirten Prof. Dr. Cavit Kum, Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi, Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarı'nın ruhsatlandırma lisans onayı çalışma izinleri hakkında bilgi verdi.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum, yayınlar, akademik personel eğitimleri, ikili protokoller ve sözleşmeler, stratejik amaçlar ve hedefler hakkında bilgi vererek konuşmasını tamamladı.

Veteriner Fakültesinin çalışmaları ile gurur duyduğunu belirten Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Göstergeler Fakülte olarak ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu ifade ediyor. Dünya'da 154. sırada olmanın haklı gurunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bilimsel çalışmalarımızın artarak devam edeceğinden hiç şüphem yok, bu anlamda desteğim her zaman sizlerle. " dedi.

Toplantıda Prof. Dr. Cavit Kum, Fakülte emekli personelleri Bedia Şengül ve Mehmet Turgut'a emeklerinden dolayı teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.

Veteriner Fakültesi Kalite Güvence Sistemi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mehmet Erkut Kara, kalite güvence sisteminin önemi, sistemin nasıl oluştuğu ve kalite güvence sisteminde sürekliliğin sağlanması konularında bilgi verdi.

Kalite Güvence Sisteminin temel prensiplerini anlatan Prof. Dr. Mehmet Erkut Kara, dokümantasyon, stratejik plan, uygulama, memnuniyet ölçme-değerlendirme ve iyileştirme kavramlarının önemine vurgu yaptı. Stratejik amaçlar, hedefler ve faaliyetler hakkında bilgi vererek sunumunu tamamladı.

Veteriner Fakültesi Akreditasyon Komisyonu konulu sunumunu gerçekleştiren Prof. Dr. Selim Sekkin, fakültedeki akreditasyon süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Ekim 2021'de EAEVE tarafından yapılacak denetim ziyareti için yapılan hazırlıklara değindi, EAEVE Approval Belgesi ve VEDEK'in önemini vurgulayarak sunumunu tamamladı.

Akademik Genel Kurul Toplantısı, öğretim üyelerinin görüş ve önerilerini paylaşımı ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

İstiklal Marşı, Veteriner, 1 Temmuz, Selçuk, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Veteriner Fakültesi Akademik Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika


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