Veteriner Fakültesi eğitime Sorgun'da başlayacak

Bozok Üniversitesi bünyesinde bu yıl ilk kez 61 öğrenci ile 2019-2020 akademik yılında eğitime başlayacak olan Veteriner Fakültesi'nin, Sorgun ilçesinde eğitim vereceği açıklandı.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde yerel basında Veteriner Fakültesi'nin Yozgat'ta eğitim öğretime başlayacağı ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.



Daha önce alınan karar doğrultusunda Veteriner Fakültesi'nin Sorgun MYO binasında eğitim öğretime başlayacağını vurgulayan Karadağ, "Öğrenci velileri ve öğrencilerimizin de görüşleri esas alınarak 2019-2020 akademik yılında Veteriner Fakültesi'nin güçlü bir akademik kadro ile Sorgun ilçesinde eğitim öğretime başlayacaktır. Yeni akademik yılın üniversitemiz, Sorgun ilçemiz ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.