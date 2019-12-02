Son Dakika Haberleri: Veteriner fakültesi hayvan hastanesi konteynerde hizmete açıldı
Son Dakika Güncel Veteriner fakültesi hayvan hastanesi konteynerde hizmete açıldı - Son Dakika

Veteriner fakültesi hayvan hastanesi konteynerde hizmete açıldı

6 saat önce

VETERİNER FAKÜLTESİ HAYVAN HASTANESİ KONTEYNERDE HİZMETE AÇILDI (2) (havadan arşiv)

VETERİNER FAKÜLTESİ HAYVAN HASTANESİ KONTEYNERDE HİZMETE AÇILDI (2) (havadan arşiv)

Veteriner fakültesi hayvan hastanesi konteynerde hizmete açıldı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:51 Kaynak: DHA
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