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Veteriner fakültesi hayvan hastanesi konteynerde hizmete açıldı
6 saat önce
VETERİNER FAKÜLTESİ HAYVAN HASTANESİ KONTEYNERDE HİZMETE AÇILDI (2) (havadan arşiv)
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:51 Kaynak: DHA
VETERİNER FAKÜLTESİ HAYVAN HASTANESİ KONTEYNERDE HİZMETE AÇILDI (2) (havadan arşiv)
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