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Veteriner Fakültesi Mezuniyet ve Mesleki Yemin Töreni Gerçekleşti - Son Dakika

Veteriner Fakültesi Mezuniyet ve Mesleki Yemin Töreni Gerçekleşti

04.06.2021 18:23
Veteriner Fakültesi Mezuniyet ve Mesleki Yemin Töreni Gerçekleşti, System.String[]

Veteriner Fakültesi Mezuniyet ve Mesleki Yemin Töreni Gerçekleşti Üniversitemiz Veteriner Fakültesi 2020-2021 Yılı Eğitim-Öğretim Dönemi Mezuniyet ve Mesleki Yemin Töreni, 3 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşti.

Veteriner Fakültesi Mezuniyet ve Mesleki Yemin Töreni Gerçekleşti Üniversitemiz Veteriner Fakültesi 2020-2021 Yılı Eğitim-Öğretim Dönemi Mezuniyet ve Mesleki Yemin Töreni, 3 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşti.

Törene; Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Hamit Eray Yeşilçayır, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Aydın Tarı, Veteriner Hekim Ahmet Gezman, Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemal Şahin, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Fakültemiz 2020 Yılında ilk 4'teki Konumu ile Önemli Bir Yere Sahiptir

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum, "Fakültemiz, ülkemizde bulunan aktif 29 Veteriner Fakültesi içerisinde 2020 yılında ilk 4'teki konumu ile önemli bir yere sahiptir. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı, genç ve dinamik yapısı, taşıdığı vizyonu ve misyonu ile siz öğrencilerimizle birlikte tüm akademik ve idari kadrosuyla bütünleşik, birleştirici, katılımcı bir eğitim-öğretim programını kendisine hedef edinmiştir. 1992 yılında kurulan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi 23 yıldır aralıksız verdiği mezunları ile Veteriner Hekimliği camiasına katkılarını ve desteklerini sunmaya devam etmektedir. " dedi.

Yenilikleri Öğreniniz, Kendinizi Sürekli Geliştiriniz ve Bunları Paylaşınız

Başarıda en önemli etkenin eğitimin sürekliliğini yerine getirebilmek olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Cavit Kum, "Sevgili genç meslektaşlarım, bugün burada veteriner hekim olma yolunda adım atmış bulunmaktasınız. Sizleri yakından izleyen hocalarınız olarak, her birinizin güçlü kişiliğe, yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip olduğunuzu biliyoruz, bunlarla övünüyoruz. Aldığınız diplomalar ile her şey bitmiş, her şey çözümlenmiş değildir. Onlar başarı kapısının sadece birer anahtarıdır. Bilgi paylaşıldıkça büyür. Bu anlamda özellikle mesleğimizin paydaşlarının doğru bilgilere ulaşmasına vesile olunuz. Yenilikleri öğreniniz, kendinizi sürekli geliştiriniz ve bunları paylaşınız. " dedi.

Mesleğinizde Önemli Bir Başlangıca İmza Atıyorsunuz

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Sevgili öğrencilerim emeklerinizin karşılığında geldiğiniz Ülkemizin en güzide okulları arasında bulunan Fakültemizde bugün yemin ederek mesleğinizde önemli bir başlangıca imza atıyorsunuz. Türkiye'de diplomanızla sizlere çok büyük avantajlar sunan ve ülkemizde bir elin parmaklarını geçmeyecek ayrıcalıklara sahip fakültemizde bu büyük mutluluğu sizlerle birlikte yaşamak bizler için de tarifsiz bir mutluluk. " dedi.

Çıtayı Daima En Yukarıya Taşımaya Devam Edeceğiz

Üniversitemizin, Ülkemizin yükselen değeri olduğuna vurgu yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Sürekli gelişen üniversitemizde, geleceği inşa ettiğimiz kıymetli öğrencilerimiz ile durmadan ve yorulmadan çalışmaya, çıtayı daima en yukarıya taşımaya devam edeceğiz. Arkamızdaki büyük eğitim ordusuyla, ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Kıymetli öğrencilerim, eğitim burada bitmedi, burası bir başlangıçtı. Hangi alanda çalışırsanız çalışın burada aldığınız temeli sürekli güncelleyeceksiniz. Bundan sonraki süreç için kendinize uygun ve doğru hedefler koyun. Sizler ülkemizin geleceğini inşa edecek, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakacak nesilsiniz. " dedi.

Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemal Şahin, genç mezunların keyifli ve kutsal bir eğitim dönemini başarıyla tamamladıklarını belirterek, "Değerli meslektaşlarım dünyada hem çevre sağlığına hem hayvan sağlığına hem gıda sağlığına hem de halk sağlığına birebir dokunan başka bir meslek yoktur. Dolayısıyla bizim mesleğimiz dünyanın en kutsal mesleğidir. Buna inanın ve bu düstur ile mesleğinizi sürdürün. " dedi.

Genç mezunlara birlik ve beraberlik içinde çalışmaları tavsiyesinde bulunan Cemal Şahin, " Yolunuzun açık, vicdanınızın her daim yoldaşınız olmasını temenni ediyorum. Mezuniyetiniz sizler ve vatanımız için hayırlı olsun. " dedi.

Ülkemize, İnsanlığa ve Hayvan Sağlığına Hizmet Etme Zamanı

2019-2020 Eğitim-Öğretim Dönemi birincisi Tuğrul Kırkkulak, konuşmasında "Sayın hocalarım ve meslek büyüklerim eğitim hayatım boyunca sizlerden çok şey öğrendim, gerek mesleki anlamda gerekse kişiliğimin gelişmesinde bana çok şey kattınız. Sizlerin sayesinde kendime ve mesleki bilgilerime daha çok güveniyor, geleceğime daha güvenle bakıyorum. Biliyorum ki tüm meslek yaşamımızda bizlerin yanında olacaksınız çünkü bizler bu bilgileri kullandıkça sizleri yanımızda hissedeceğiz. Şimdi ülkemize, insanlığa ve hayvan sağlığına hizmet etme zamanı. Atatürk ilkelerinden ayrılmadan ülkemize ve milletimize yararlı hekimler olacağız. " dedi ve yaş kütüğüne plaketi çakıldı.

2020-2021 Yılı Eğitim Öğretim Dönemi birincisi Muhammed Albayrak, "Değerli hocalarım sizlerin katkısı üzerimizde çok büyük. Bugünden itibaren meslek hayatımıza başlıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada meslek hayatımızda karşılaşacağımız sorunlarda desteklerinizi esirgemeyeceğinizi biliyor ve veteriner hekimliği mesleğini çok daha iyi yerlere taşıyacağımıza bütün kalbimle inanıyorum. Veteriner Fakültesi birlik olmaktır sloganıyla çıktığımız bu yolda asla ümitsizliğe kapılmadan birlik ve beraberlik içinde bugünden itibaren kutsal bir mesleğin sorumluluğunu taşıyarak mesleğimizi icra edeceğiz. " dedi ve yaş kütüğüne plaketi çakıldı.

Konuşmaların ardından Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum, Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemal Şahin dönem birinci, ikinci ve üçüncüsüne başarı plaketlerini ve meslek rozetlerini sundu.

2020-2021 Yılı Eğitim-Öğretim Dönemi mezunlarına başarı belgeleri ile meslek rozetlerinin, öğretim üyeleri tarafından sunulması ve kep atma ile tören sona erdi.

Cemal Şahin, Veteriner, Selçuk, Aydın, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Veteriner Fakültesi Mezuniyet ve Mesleki Yemin Töreni Gerçekleşti - Son Dakika


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