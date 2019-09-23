Veteriner Fakültesi Oryantasyon eğitimi gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Oryantasyon Eğitimi, Işıklı'daki Fakülte Kampüsü'nde gerçekleşti.



Oryantasyon eğitimine; Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Bülent Ulutaş ve Yrd. Doç. Dr. Göksel Erbaş, akademisyenler ve birinci sınıf öğrencileri katıldı.



Kendisinin de bir veteriner hekim olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesini tercih eden öğrencilerin, fakültenin dünya sıralamasındaki yeri bakımından şanslı bir konumda olduğunu belirtti.



Rektör Aldemir konuşmasının devamında, "Veteriner Fakültemiz dünyadaki en iyi veteriner fakülteleri arasında 150'inci sırada. Bu sıralama, üniversitemiz ve Veteriner Fakültemiz için son derece gurur verici bir tablo. Sizler de ADÜ'yü tercih ettiğiniz için saygın bir üniversitede kaliteli öğretim üyeleriyle akademik alanda ilerleyeceksiniz. Bugünden itibaren yaklaşık 60 bin öğrencinin mensubu olduğu büyük bir ailenin içindesiniz. En küçük probleminizde lütfen bize başvurun, sizler için 'ADÜRİMER' adıyla bir merkez oluşturduk. Buraya yazılanları ben de takip ediyorum. Unutmayın ki sizler bize ailelerinizin emanetisiniz." diyerek öğrencilere vatanı, milleti ve bayrağı koşulsuz severek özellikle illegal oluşumlardan uzak durmalarını öğütledi.



Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum, veteriner hekimliği mesleğinin tarihi çok eskilere dayanan; hayvan sağlığına hizmet ettiği kadar, insan sağlığını da esas alan bir meslek olduğunu belirterek, "Sizlere düşen görev mesleğinize ait tüm akademik ve bilimsel bilgileri edinmenizdir. 1992 yılında kurulan Veteriner Fakültemiz 22 yıldır aralıksız verdiği mezunları ile Veteriner hekimliği camiasına katkılarını ve desteklerini sunmakta ve sunmaya devam etmektedir. Fakültemiz, taşıdığı vizyonu ve misyonu ile siz öğrencilerimizle birlikte tüm akademik ve idari kadrosuyla bütünleşik, birleştirici, katılımcı bir eğitim-öğretim programını kendisine hedef edinmiştir" diye konuştu.



Açılış konuşmalarının ardından Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Aysun Koç, fakülte tanıtımını içeren sunumunu gerçekleştirdi.



Koç'un organize ettiği oryantasyon eğitimi; öğretim üyelerimizin sunumları, fakülte tanıtımı gibi etkinliklerle tüm hafta boyunca devam edecek. - AYDIN