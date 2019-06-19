Veteriner Fakültesinde mezuniyet heyecanı

Mutluluk ve hüznün bir arada yaşandığı mezuniyet törenlerinin ilki Veteriner Fakültesi tarafından Atatürk konferans salonunda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan tören fakülte sırasıyla fakülte birincisi, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yahya Hamurcu, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaca ve Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Kaya'nın konuşmaları, Veteriner Andının okunması ve kep atma ile sona erdi.

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yahya Hamurcu yapmış olduğu konuşmada genç veteriner hekimlerine meslek hayatlarına başarılar diledi.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaca mezun olan öğrencilere seslenerek "Gerek meslek hayatınızda gerek sosyal hayatta mezun olduğunuz üniversitenin ismine yakışır bir şekilde Mustafa Kemal Atatürk'ün idealistliği ve kararlılığı, meslek büyüğü Mehmet Akif Ersoy'un vefası, doğruluğu ve çalışkanlığı ile hareket edin, Atatürk ve Ersoy sizin rehberiniz olsun" dedi. Dekan Karaca, "Meslek hayatınızda bilgilerinizi ve donanımınızı sürekli geliştirin, etik kurallardan taviz vermeyin, meslek örgütleri ve meslektaşlarınızla dayanışma içerisinde olun" diyerek konuşmasını tamamladı.

Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Kaya ise tüm alanlarda ve veteriner fakültesinde eğitimin en üst seviyede olması için çaba sarf edildiğini, zaman içerisinde eğitim öğretim kalitesinin daha da üst seviyeye çıkartılacağını söyledi. Rektör Kaya, sözlerini mezun öğrencilere meslek hayatlarında başarılar dileyerek sonlandırdı.

Tören, mezun öğrencilerin veteriner hekim andını okuması ve keplerini havaya atmasıyla sona erdi.

Tören diploma takdimi, yemin töreni ve kep atma ile sona erdi.