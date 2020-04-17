Veteriner hekim adaylarının el becerileri simülatör yardımıyla gelişecek - Son Dakika

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Düzler öncülüğünde, öğrencilerin hayvanların üzerinde uygulama yapmadan önce el becerilerini geliştirecek simülatör tasarlandı.

Köpek bacağı şeklindeki simülasyonda damar içi uygulama modeliyle hem kan alınabiliyor hem de ilaç uygulaması yapılabiliyor.

Öğrencilerin, eğitimlerinde prosedürleri tam olarak uygulayabilmesi ve duygusal olarak herhangi bir problem olmadan becerilerini geliştirmesinin hedeflendiği proje, Veteriner Fakültesinde uygulanan ender örnekler arasında yer aldı.

Prof. Dr. Ayhan Düzler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geliştirdikleri simülatörün öğrencilerin eğitim sürecini kolaylaştıracağını söyledi.

Düzler, damar içi uygulama modeli olarak tasarlanan simülatörle ilgili şu bilgileri verdi:

"Köpek ön bacak intravenöz uygulama modeli. Burada damar içi ilaç uygulaması, kan alınması ve serum uygulamaları var. Eğitimde prosedürlerin tam olarak öğrenilmesini, öğrencilerin etik rahatsızlık yaşamamasını veya duygusal olarak herhangi bir problem hissetmeden becerilerini geliştirebilmesini hedefledik. Avrupa'da emsal belki birkaç üniversitenin yapmış olduğu eğitim modellerini de örnek alarak, bizim öğrencilerimizin de benzer bir modelle çalışmalarını temin etmek istedik."

Simülatörü geliştirmek için Erciyes Teknopark bünyesinde bir şirket kurduklarını belirten Düzler, projenin kazanımlarının yüksek olacağını dile getirdi.

"Bizim hedefimiz öğrencilerin becerilerini geliştirmek." diyen Düzler, modeli geçen yıl kasım ayı sonunda şekillendirdiklerini ve derslerde kullanmaya başladıklarını anlattı.

Düzler, bu sayede öğrencilerin his ve beceri bakımından çok şey elde ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Simülatörün yapılma sebebi öğrencinin intravenöz uygulama becerilerini geliştirmek ama prosedürü akla kazımak ve damara girmeyi, serum vermeyi, bunun akışını ayarlamayı, hayvanın pozisyonunu ayarlamayı, bunların hepsini edinebilmesini temin etmek. Öğrenci bu simülatörün başına geldiğinde enjektörünü açıp, iğnesini çıkarmaktan tutun da iğnenin hangi açıyla gireceğini sonra ne kadar derinlikte, hangi damardan kan alacağını veya ona enjeksiyon yapacağını öğreniyor. Bu sadece görsel öğrenme değil, aynı zamanda bir beceriyi motor olarak da zihne kazıma işi. O nedenle çok mutluyuz."

Düzler, söz konusu simülatörü ilerleyen dönemde daha da geliştireceklerini ifade etti.