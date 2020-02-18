Veteriner Hekim Gürkan İlhan, işletmesini hibelerle büyüttü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Veteriner Hekim Gürkan İlhan, işletmesini hibelerle büyüttü - Son Dakika Ekonomi

Veteriner Hekim Gürkan İlhan, işletmesini hibelerle büyüttü

7 saat önce

Kütahya'da, Veteriner Hekim Gürkan İlhan, kurduğu 'Süt sığırcılığı projesi'ni hibe destekleriyle büyüttü.

Veteriner Hekim Gürkan İlhan, işletmesini hibelerle büyüttü, System.String[]

Kütahya'da, Veteriner Hekim Gürkan İlhan, kurduğu 'Süt sığırcılığı projesi'ni hibe destekleriyle büyüttü.


Tesisi, 2014 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKKD) da desteği ile kurduğunu belirten Veteriner Hekim Gürkan İlhan, "Kütahya'da ilk defa robotik sağma süt işlemesi benim tarafından kuruldu. Burada yılda 1,5 milyon litre süt üretiyoruz. Yine yılda 21 ton et üretimi gerçekleştiriyoruz. 70 civarında damızlık düve yetiştiriyoruz. 700 dekarlık alandaki iş yerimizde 6 kişi çalışmaktadır" dedi.


Haziran ayında faaliyete geçmesi planlanan güneş enerjisi sistemi (GES) projesi ile yıllık 160 bin TL enerji tasarrufu sağlanacağını kaydeden İlhan, "Bilindiği gibi devlet işletmelere kendi enerjini üretmesi için hibe destekler veriyor. Biz de projemizi işinin ehli danışmanlarla hazırlayarak yetkililere teslim ettik. Kırsal Kalkınma Yatırım Projeleri kapsamında Tarım ve Orman Kütahya İl Müdürlüğü'ne sunduğumuz GES projemiz onaylandı. 500 bin TL'ye mal olacak projemizin yarısı hibe.Ziraat Mühendisi ve aynı zamanda proje danışmanımız olan Ayşe Altay'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.


İlhan, işletmecilerin, devletin sunduğu hibe desteklerini araştırarak mutlaka yararlanmaları tavsiyesinde bulundu. - KÜTAHYA

Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:18 Kaynak: İHA
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