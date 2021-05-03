Veteriner hekim Paria Tabatabaei yavru hayvanlar hakkında uyarılarda bulundu - Son Dakika

Veteriner hekim Paria Tabatabaei yavru hayvanlar hakkında uyarılarda bulundu

03.05.2021 14:37
Veteriner hekim Paria Tabatabaei yavru hayvanlar hakkında uyarılarda bulundu, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Tabatabaei, İlkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte dünyaya gelen yavru hayvanlara yaralı ya da hasta olmadıkça dokunulmaması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Tabatabaei, İlkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte dünyaya gelen yavru hayvanlara yaralı ya da hasta olmadıkça dokunulmaması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi Veteriner İşleri Şube Müdürü Paria Tabatabaei, ilkbaharın gelmesiyle birlikte doğanın kendini yenilemeye başladığını, yeni bireylerin hayata katıldığını belirterek bir yavru hayvan bulan kişinin ne yapması gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu.

Büyüyen ve genişleyen şehir hayatının birçok canlının yaşam alanını kısıtladığını belirten Tabatabaei, "Apartman boşluklarına, çatı aralarına yuva yapmış hayvanlarla ortak bir dünyayı paylaşmamız gerektiğini kabul etmeliyiz. Park bahçelerimizde dolaşırken balkonlarımıza, çatı aralarımızda, bacalara yuvalamış yaban kuşları ile kedi ve köpek gibi hayvanlarla sıkça karşılaşabiliyoruz. Bu dönemlerde Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimler olarak en sık karşılaştığımız ihbarlar, 'Balkonumun altında yavru kediler var, gelip alır mısınız?', 'Balkonumda güvercin yuvası bulunuyor, annesi yok, alabilir misiniz?, 'Çatı arasında köpek yavruları var, anne ölmüş olabilir gelip bakabilir misiniz?' şeklinde oluyor. Bu durumlarda hassas davranmalıyız." ifadelerini kullandı.

Yavru hayvanlara dokunulması noktasında da çok dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Tabatabaei, "Peki yavru bir hayvana dokunmak ne kadar doğru? Bu soruyu cevaplarken sorunu sahipsiz evcil hayvan veya yaban hayvanı olarak değil bu canlının bir yavru olduğunu ve yaşamını idame ettirmesi için bir anneye ihtiyacı olduğunu düşünerek hareket etmek gerekir. Maalesef iyi niyetle annesinin yuvaya gelmediğini düşünenler oluyor. Annelerinin yavrusu için yemek bulmaya gittiğini düşünmeliyiz. Yuvasından aldığımızda yavruyu annesiz bırakabiliriz. Böyle bir durumda yavruyu yuvadan almak yerine anneyi yuvaya çekmek daha doğru olacaktır. Bu nedenle onlar için temiz bir kaba yemek ve su bırakmak daha faydalı olacaktır." dedi.

Annenin 32 saate kadar yuvaya hiç gelmediği tespit edildiği durumlarda müdahale edilmesi gerektiğini hatırlatan Tabatabaei, şunları kaydetti:

"Bu süre zarfı dolmadan kesinlikle yavrulara dokunmamalıyız. Memelilerin keskin koku alma duyusu olduğundan sevmek amaçlı veya beslemek için yavruya dokunduğumuzda anneleri tarafından terk edilebiliyor. Bu durum yavru için yarardan çok zarar verici olabilir. O nedenle önerimiz yavru hayvan hasta ve yaralı olmadığı sürece yuvadan uzaklaştırılmaması hatta yavruya dokunulmamasıdır. Unutmamalıyız ki bir yavruya en iyi bakacak kişi onun annesidir."

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Veteriner, İlkbahar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Veteriner hekim Paria Tabatabaei yavru hayvanlar hakkında uyarılarda bulundu - Son Dakika


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