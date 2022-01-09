Üye Girişi
Veteriner hekimden coplu saldırı şikayeti - Son Dakika

Veteriner hekimden coplu saldırı şikayeti

09.01.2022 10:53
Veteriner hekimden coplu saldırı şikayeti

ADANA'da veteriner hekim Osman Teker (35), köpeğine karma aşı yaptırmak için kliniğe gelen A.Y. (44) tarafından cop ve kaynar su ile saldırıya uğradığını iddia etti.

ADANA'da veteriner hekim Osman Teker (35), köpeğine karma aşı yaptırmak için kliniğe gelen A.Y. (44) tarafından cop ve kaynar su ile saldırıya uğradığını iddia etti. Aşı fiyatı nedeniyle A.Y.'nin sinirlenip, ortalığı birbirine kattığını belirten Teker, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Olay, 7 Ocak'ta akşam saatlerinde Çukurova ilçesi, Turgut Özal Bulvarı'ndaki Osman Teker'e ait veteriner kliniğinde meydana geldi. İddiaya göre, Terrier cinsi köpeğinin karma aşısını yaptırmak için kliniğe gelen A.Y., 200 lira ücret istendiği için sinirlendi. Veteriner hekim Osman Teker ile tartışan A.Y. yumruk, cop ve içi sıcak su dolu ısıtıcıyla hekimi darbetti. Daha sonra kliniğin camlarını kıran A.Y. içerideki malzemeleri yere saçıp klinikten ayrıldı. Başından, kolundan ve bacağından yaralanan Teker ise klinik çalışanları tarafından hastaneye götürüldü. Olay anı, Teker'in çalışanının cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Teker, adliyeye giderek A.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan A.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'ŞİDDET OLAYINI KINIYORUM'Veteriner Hekim Teker, yaşadıklarını DHA'ya anlattı. A.Y.'nin daha önce de köpeğine aşı yaptırmak için kliniğe geldiğini fakat bu gelişinde fiyatın arttığını duyunca öfkeden kendini kaybettiğini öne sürdü. Teker, durumu izah etmesine rağmen şiddetle karşılık aldığını söyledi. A.Y.'nin iş yerini baştan aşağıya dağıtıp kendisine de öldüresiye saldırdığını vurgulayan Teker "Başka yerlerde daha ucuz aşı olduğunu belirterek bağırdı. Etrafta ne var ne yok yerlere döktü. Yumruklarıyla camları kırdı. Aracına koştu ve copla geri döndü. Onunla bana vurmaya başladı. Kafamda bir yara var. Isıtıcıdaki suyla birlikte kafama vurdu. Bu şiddet olayını kınıyorum. Mesleğimizi icra etmeye çalışıyoruz ama maalesef başımıza bunlar geliyor" dedi.

Klinikte veteriner teknikeri olarak çalışan ve o anların bir kısmını cep telefonu kamerasıyla kaydeden Nagihan Sıla Dündar da büyük korku ve üzüntü yaşadıklarını belirterek, arbede sırasında cop darbelerinin kendisine de isabet ettiğini belirtti. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse ise oda olarak olayın takibini yapacaklarını söyledi.


Veteriner hekimden coplu saldırı şikayeti
Veteriner hekimden coplu saldırı şikayeti
Veteriner hekimden coplu saldırı şikayeti
Veteriner hekimden coplu saldırı şikayeti
Veteriner hekimden coplu saldırı şikayeti
Veteriner hekimden coplu saldırı şikayeti
Veteriner hekimden coplu saldırı şikayeti
Veteriner hekimden coplu saldırı şikayeti
Veteriner hekimden coplu saldırı şikayeti
YORUMLAR
500

Veteriner, Adana, Aşı, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Veteriner hekimden coplu saldırı şikayeti - Son Dakika


Arda Turan dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü! Arda Turan dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü!         
10:36
Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı         
10:13
2016'nın en çok konuşulan çiftiydi! Zenne filminin yönetmenlerinden samimi pozlar 2016'nın en çok konuşulan çiftiydi! Zenne filminin yönetmenlerinden samimi pozlar         
09:44
Ünlü tatil beldesinde korkutan görüntü! Denizde hortum oluştu, o anlar kamerada Ünlü tatil beldesinde korkutan görüntü! Denizde hortum oluştu, o anlar kamerada         
09:08
İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde skandal görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde skandal görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı         
08:58
Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tartışma yarattı! Valilikten açıklama geldi Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tartışma yarattı! Valilikten açıklama geldi         
08:45
Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi         
05:49
Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor? Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor?         
22:15
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22
Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti         
16:05
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?         
13:46
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54

Son Dakika Haberleri
00:01 Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın performansı Fatih Altaylı'yı şaşırttı
23:15 Son Dakika: 3 şehidin kanı yerde kalmadı! PKK hedefleri vuruldu, 12 terörist etkisiz hale getirildi
22:56 Kılıçdaroğlu ile Bakan Karaismailoğlu arasında canlı yayında hararetli tartışma
22:38 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması: Önümüzdeki Eylül ayında seçim bekliyorum
22:14 Burak Elmas, Fatih Terim'le yolları neden ayırmıyor?
21:56 Kemal Kılıçdaroğlu: Amacım mülakata dikkat çekmekti, kapı açık olsa da girmeyecektim
21:54 Brezilya'da devasa kaya parçası turist teknesinin üzerine düştü
21:07 Taraftarın tepki gösterdiği Terim'den hayrete düşüren davranış
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Karaismailoğlu ile ilginç diyaloğu dikkat çekti
20:53 Galatasaray, evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 11:01:19. #1.11#
SON DAKİKA: Veteriner hekimden coplu saldırı şikayeti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement