Veteriner hekimden coplu saldırı şikayeti - Son Dakika

ADANA'da veteriner hekim Osman Teker (35), köpeğine karma aşı yaptırmak için kliniğe gelen A.Y. (44) tarafından cop ve kaynar su ile saldırıya uğradığını iddia etti. Aşı fiyatı nedeniyle A.Y.'nin sinirlenip, ortalığı birbirine kattığını belirten Teker, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Olay, 7 Ocak'ta akşam saatlerinde Çukurova ilçesi, Turgut Özal Bulvarı'ndaki Osman Teker'e ait veteriner kliniğinde meydana geldi. İddiaya göre, Terrier cinsi köpeğinin karma aşısını yaptırmak için kliniğe gelen A.Y., 200 lira ücret istendiği için sinirlendi. Veteriner hekim Osman Teker ile tartışan A.Y. yumruk, cop ve içi sıcak su dolu ısıtıcıyla hekimi darbetti. Daha sonra kliniğin camlarını kıran A.Y. içerideki malzemeleri yere saçıp klinikten ayrıldı. Başından, kolundan ve bacağından yaralanan Teker ise klinik çalışanları tarafından hastaneye götürüldü. Olay anı, Teker'in çalışanının cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Teker, adliyeye giderek A.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan A.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'ŞİDDET OLAYINI KINIYORUM'Veteriner Hekim Teker, yaşadıklarını DHA 'ya anlattı. A.Y.'nin daha önce de köpeğine aşı yaptırmak için kliniğe geldiğini fakat bu gelişinde fiyatın arttığını duyunca öfkeden kendini kaybettiğini öne sürdü. Teker, durumu izah etmesine rağmen şiddetle karşılık aldığını söyledi. A.Y.'nin iş yerini baştan aşağıya dağıtıp kendisine de öldüresiye saldırdığını vurgulayan Teker "Başka yerlerde daha ucuz aşı olduğunu belirterek bağırdı. Etrafta ne var ne yok yerlere döktü. Yumruklarıyla camları kırdı. Aracına koştu ve copla geri döndü. Onunla bana vurmaya başladı. Kafamda bir yara var. Isıtıcıdaki suyla birlikte kafama vurdu. Bu şiddet olayını kınıyorum. Mesleğimizi icra etmeye çalışıyoruz ama maalesef başımıza bunlar geliyor" dedi.

Klinikte veteriner teknikeri olarak çalışan ve o anların bir kısmını cep telefonu kamerasıyla kaydeden Nagihan Sıla Dündar da büyük korku ve üzüntü yaşadıklarını belirterek, arbede sırasında cop darbelerinin kendisine de isabet ettiğini belirtti. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse ise oda olarak olayın takibini yapacaklarını söyledi.