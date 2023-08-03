Veteriner hekime saldırı: Kedisi ölünce kliniği bastı - Son Dakika
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Veteriner hekime saldırı: Kedisi ölünce kliniği bastı

03.08.2023 13:23

Ankara'da bir kadın, enfeksiyon tedavisi gören kedisi ölünce veteriner kliniğini basarak veteriner hekime saldırdı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, saldırgan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Veteriner hekim, hayvanlara iyi davranırken şiddet görmek kabul edilemez olduğunu belirtti.

Ankara'da A.K. adlı kadın, enfeksiyon tedavisi gören kedisi ölünce 4 arkadaşı ile kliniği basıp veteriner hekim Ceren Eroğlu'nu darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken A.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Eroğlu ise karara isyan edip, "İnsanlar sokakta ellerini kollarını sallayıp birilerini dövmemeliler. Biz hayvanlara bu kadar iyi davranırken üzerine şiddet görmek hiç kabul edilir bir şey değil" dedi.

KLİNİĞİ BASTILAR

Önceki gün Çankaya ilçesinde A.K., erken doğum yapan kedisi 'Victoria'yı enfeksiyon kaptığı için veteriner kliniğine götürdü. Klinikte tedaviye alınan kedi, 4 gün sonra öldü. A.K., kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu kliniği 4 arkadaşıyla basıp, veteriner hekim Ceren Eroğlu'na saldırdı. A.K., Eroğlu'na tokat atıp, saçından çekerek ve başına vurarak darbetti. Klinikteki eşyaları da dağıtan A.K., görevliler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu veteriner hekimi darbetti

"SANA DAHA NELER YAPACAĞIM"

Olay güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde A.K.'nin Eroğlu'nu tokatlayıp, darbetmesi ve eşyaları dağıtması yer aldı. A.K.'nin Eroğlu'nu darbederken, "Seni rezil ederim. Seni boğarım. Bekle ben sana daha neler yapacağım. Demek öyle, al sana klinik" diyerek tehditler savurduğu da duyuldu. Eroğlu'nun şikayeti üzerine polis merkezine götürülen A.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu veteriner hekimi darbetti

"ÖNCE TOKAT ATTI, SONRA DARBETTİ"

Ceren Eroğlu, kedinin erken doğum yapması ardından üst solunum yolu enfeksiyonu kaptığını, müdahale etmelerine rağmen hayvanı kurtaramadıklarını söyledi. Kedinin sahibine bunu anlattıklarını belirten Eroğlu, "Önce telefonda arkadaşımı tehdit ettiler. Ardından ben kliniğe geldikten sonra 5 kişi geldiler. Kedinin sahibini, durumu anlatmak üzere muayene odasına aldım. Ama beni hiç dinlemeden üstüme saldırdı. Önce tokat attı, sonra darbetti. Ardından klinikteki eşyaları fırlattı. O kaosun ortasında arkadaşlarıma polisi aramalarını söyledim. Sonrasında beraber karakola gittik. Şikayetçi olduk; ama bu anda polisin hiçbir yaptırımı olmadı" dedi.

Kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu veteriner hekimi darbetti

"KENDİMİ GÜVENDE HİSSETMİYORUM"

Şüphelinin serbest bırakıldığını ve hala büyük korku yaşadığını anlatan Eroğlu, "Kendimizi güvende hissedemiyoruz. Üstelik çok ciddi maddi kaybım da var. Bunun için de bir şey yapılmasını istiyorum. Hayvanlarla uğraşmak değil insanlarla uğraşmak yorucu oluyor. İnsanlar sokakta ellerini kollarını sallayıp birilerini dövmemeliler. Hayatımda ilk kez böyle bir saldırıya uğradığım için hala şok içerisindeyim. Bunun bir karşılığı olmalı. Biz hayvanlara bu kadar iyi davranırken üzerine şiddet görmek hiç kabul edilir bir şey değil. Çok kızgın ve öfkeliyiz. Bunun bir karşılığı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Çankaya, kedi, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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