Veteriner Hekimler Birliği : Hayvancılık İçin Tarım Modeline Geçmeliyiz

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği(TVHB) Merkez
Konseyi Başkanı Ali Eroğlu
, "Artık, 'tarım için hayvancılık değil, hayvancılık için tarım' modeline geçmeliyiz" dedi. Türkiye
'de uygulanan tarım ve hayvancılık politikaları hakkında yazılı açıklama yapan TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, bu alanda oluşturulması gereken stratejik planlamaları anlattı ve sektörün durumunu değerlendirdi. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin olmazsa olmazının hayvansal besinler olduğunu, hayvansal ürünlerdeki proteinlerin başka bir üründen alınamayacağına dikkat çeken Ali Eroğlu, bu nedenle hayvancılık sektörünün üzerinde hassasiyetle durulması gereken çok önemli bir konu olduğunu belirtti. Türkiye'de 'İleri hayvancılık için, ileri Veteriner Hekimlik' yaklaşımının resmi politika haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Eroğlu, bu anlayışın sağlıklı nesillerin teminatı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.
'POLİTİKALAR VETERİNER HEKİM MERKEZLİ YÖNETİLMELİDİR'
Başkan Ali Eroğlu, hayvancılığın gelişmiş olduğu ülkelerde bitkisel,üretimin mevcut hayvan varlığına ve hayvansal üretim hedeflerine göre planlandığına dikkat çekti. Bu ülkelerde hayvancılık sektörünün yönetimsel olarak veteriner hekim merkezli olduğunu, tarım politikalarının hayvancılık sektörünün dikkate alınarak oluşturulduğunu kaydeden Eroğlu, "Yıllarca 'Hayvancılık için tarım yerine, tarım için hayvancılık modeli' ve politikaları tercih edildi. Bugün tüm dünya ülkeleri, artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılama ve kaliteli ürün elde etme konusunda yarış halindedir. Şunu asla unutmayalım ki, kendi gıdalarını üretemeyenler, başkaları ne üretiyorsa onu tüketirler, onların belirlediği fiyattan ve kaliteden tüketirler, pazar olmaktan kurtulamazlar" dedi.
"SEKTÖR SÜRDÜRÜLEBİLİR VE İZLENEBİLİR OLMALI"
Türkiye'deki hayvancılık sektörünün geliştirilmesi için kısa, orta ve uzun vadeli üretim ve tüketim projeksiyonları hazırlanarak sektörün sürdürülebilir ve izlenebilir hale getirilmesi gerektiğinin altını çizen Ali Eroğlu, ayrıca sektörün üretim, tüketim, teorik ve pratik kapasite kullanımı konusundaki mevcut durumunun ve işleyişinin tespit edilmesi, sektörle ilgili değerlendirilebilir ve ölçülebilir sayısal ve kurumsal alt yapı verilerinin toplanması gerektiğini söyledi. Başkan Eroğlu, stratejik eylem planlarının bakanlık, üretici, sanayici ve tüketiciyi kapsayacak şekilde oluşturması gerektiğini ifade etti.
- Ankara