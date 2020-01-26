Veteriner hekimler deprem bölgesindeki hayvanları ücretsiz tedavi edecek - Son Dakika
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Veteriner hekimler deprem bölgesindeki hayvanları ücretsiz tedavi edecek

6 saat önce

Veteriner hekimler, Elazığ ve Malatya'da deprem nedeniyle yaralanan hayvanları ücretsiz tedavi edecek.

Veteriner hekimler deprem bölgesindeki hayvanları ücretsiz tedavi edecek, System.String[]

Veteriner hekimler, Elazığ ve Malatya'da deprem nedeniyle yaralanan hayvanları ücretsiz tedavi edecek.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, yazılı açıklamasında, önceliğin insan hayatı olduğunu ve bunun hiçbir değer ile karşılaştırılamayacağını belirtti. Eroğlu, "Mesleğimizle ilgili olarak devletimizin çalışmalarına yardımcı olmak, yanında yer almak, hem vicdani hem de vatandaşlık görevimizdir." ifadesini kullandı.

Veteriner hekimlerin, Türkiye'nin büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının önemli bir kısmının bulunduğu, depremin zarar verdiği Elazığ ve Malatya'da göçük altında kalan, yaralanan çiftlik hayvanları ve pet hayvanlarının tedavileri için bölgede hizmet verdiğini kaydeden Eroğlu, "Serbest veteriner hekimler ücret talep etmeden zarar gören hayvanların tedavilerini yapacak. Meslektaşlarımız, şu anda en ücra noktalarda çalışmalarına devam etmektedirler." değerlendirmesinde bulundu

Malatya, Elazığ, Deprem, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:26 Kaynak: AA
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