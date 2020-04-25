Veteriner Hekimler Odası Başkanı Kızılinler'den Dünya Veteriner Hekimler Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Veteriner Hekimler Odası Başkanı Kızılinler'den Dünya Veteriner Hekimler Günü mesajı - Son Dakika

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Kızılinler'den Dünya Veteriner Hekimler Günü mesajı

6 saat önce

Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda önemli açıklamalarda bulundu.

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Kızılinler'den Dünya Veteriner Hekimler Günü mesajı, System.String[]

Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda önemli açıklamalarda bulundu.


Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, odanın yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada veteriner hekimlere sağlıkta şiddet yasası kapsamında yer verilmemesinin üzüntüsünün yaşandığını belirtti. Yeni tip Korona virüs Kovid-19'a karşı veteriner hekimlerin tüm gücüyle sahada olduğunu da sözlerine ekleyen Kızılinler, dünyada tüm sağlık çalışanlarının 'Tek Sağlık' konseptinde birleşirken, Türkiye'nin de bu konuda bir adım atması gerektiğine dair de önerilerde bulundu.


"Sağlıkta şiddet yasasında veteriner hekimlere yer verilmemesi büyük bir üzüntüye sevk etmiştir"


Veteriner hekimlerin, sağlıkta şiddet yasası kapsamında yer almamasının meslek mensuplarında büyük bir üzüntüye neden olduğunu vurgulayan Kızılinler, "Ülkemizde kadim bir sağlık meslek grubundan olan veteriner hekimler; özellikle son 150 yılda tarihe mal olan hizmetlerine, başarılarına, özellikle viral ve bakteriyel salgınların kontrol ve eradikasyonlarındaki engin deneyimlerine, koruyucu hekimlik, epidemiyoloji ve karantina önlemleri konusundaki faaliyetlerine, teşhis ve aşı üretimindeki bilgi birikimlerine ve Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz bugünlerde ülkemize has virüsün izolasyonu ve söz konusu virüsün genetik haritasını ortaya koyan bilim insanlarımızın veteriner hekim olmalarına rağmen, ülkemizde halen hak ettiği değeri alamayan ve özellikle son zamanlarda sağlık meslek grubuna yönelik bir kısım yasal düzenlemelere dahil edilmeyen meslek mensuplarıdır. Veteriner hekimler olarak sağlığa verdiğimiz bunca emek ve katkının yanı sıra ve veteriner hekimlere yönelik onlarca şiddet fiili ortada iken ve her şeyin ötesinde ulusal ve uluslararası kabullerde sağlık sınıfında olmasına rağmen, kısa bir süre önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen sağlıkta şiddet yasasında veteriner hekimlere yer verilmemesi tarafımızca anlaşılamamış ve meslek mensuplarımızı büyük bir üzüntüye sevk etmiştir" ifadelerini kullandı.


"Veteriner hekimler ülkemizin en büyük metropolünden, ülkenin en ücra köşesindeki köy ve mezrasına kadar ayaktadır"


Korona virüs ile mücadele kapsamında veteriner hekimlerin sahada en ön safta olduğunu belirten Veteriner Hekimler Odası Başkanı Kızılinler, "Başta insan sağlığı olmak üzere, çevre sağlığını, biyogüvenliği, sosyal hayatı, ekonomiyi, ticareti ve değerlerimizi ciddi oranda tehdit ve tahrip ederek, bütün dünyayı kuşatan Kovid-19 sebebiyle tüm veteriner hekimler, mücadele kapsamında sahada olup ülkemizin en büyük metropolünden, ülkenin en ücra köşesindeki köy ve mezrasına kadar ayaktadır. Bir taraftan laboratuvarlara kapanarak hayatları kurtaracak aşı ve serum üretmek için olağan üstü gayret gösterilirken, diğer taraftan sahada, salgın ve zoonotik hastalıklara karşı koruyucu aşılamalar, hastalık mihraklarına müdahale, tedavi hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi, insanımızın gıda güvenliğinin sağlanması ve sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi gibi hizmetler onlarca riske rağmen gece gündüz demeden devam ettirilmektedir. Dünyanın bundan sonraki hayatının, ekosisteminin farklı olacağı, gerek ulusal, gerekse uluslararası bir kabul olarak deklare edilirken, ülkesel ve küresel planlamaların önemine dikkat çekilerek, sebeplerin üzerinde durulması gereken bir stratejiden bahsedilmektedir. TVHB olarak bizde buna katılıyoruz" şeklinde konuştu.


"Ülkemizin 'Tek sağlık' konsepti altında birleşmesi pandemiler ile milli ve yerli etkin mücadele etme gücüne kavuşmasını sağlayacaktır"


Tüm dünyada Kovid-19 ile birlikte 'Tek sağlık' konsepti altında birleşildiğinin altını çizen Kızılinler, Türkiye'de de tüm sağlık çalışanlarının aynı konsept ile bir araya getirilmesi gerektiğini ifade etti. Kızılinler konuyla ilgili, "Kovid-19 ile; tek sağlık konseptini tanımlayan, hayvan sağlığı, insan sağlığı ve çevre sağlığının ayrılamayacağı, önlemenin tedaviden daha önemli ve öncelikli olduğu ve yeni bir yaklaşımla küresel iş birliğinin kaçınılmazlığı daha iyi anlaşılmaktadır. Koruyucu hekimlik hizmetleri kapsamındaki tüm veteriner hekimlik faaliyetleri hem daha ekonomik, hem de insan sağlığı ve çevre sağlığının korunmasını sağlamak adına çok daha etkindir. Çevreyi ve doğal yaşamı korumaya dair her eksiğimizin dünyada doğal dengenin bozulmasına neden olacağını unutmamamız gerektiği hususu bu yıl da Kovid- 19 pandemisi ile bir kez daha yaşanarak görülmüştür. Tüm dünyada sağlık meslek sınıfları hızla ve güçlü bir organizasyonla "Tek Sağlık" konsepti altında birleşirken, ülkemizin de bu konuda ilerleme kaydetmesi bugün ve gelecekte meydana gelmesi olası pandemiler ile milli ve yerli etkin mücadele etme gücüne kavuşmasını sağlayacaktır. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak diyoruz ki, Tek Sağlık uygulamaları için yasal ve yapısal düzenlemelere bir an önce başlanmalıdır. Tek Sağlık Yasası çıkarılmalı, ülkesel ve küresel olayları değerlendiren Zoonotik Hastalıklar Kontrol ve Araştırma Merkezi, Sağlık Bakanlığında Veteriner Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığında Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatları kurulmalıdır" dedi.


Son olarak tüm veteriner hekimlerinin gününü kutlayan Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, şu şekilde açıklamalarına son verdi;


"Dünyanın bundan sonra zoonoz karakterli salgınlar ile daha çok uğraşacağı düşünüldüğünde, Veteriner Fakültelerinin fiziki ve eğitim altyapıları güçlendirilerek müfredatına Milli Savunma amaçlı biyogüvenlik, biyolojik mücadele konularının yer aldığı dersler konulmalı, ARGE çalışmalarına daha fazla yatırım yapılmalı ve stratejik konumları itibariyle Veteriner Kontrol Enstitüleri her yönü ile güçlendirilmelidir. Bu kapsamda Türk Veteriner Hekimleri Birliği her türlü desteği ve hizmeti vermeye hazırdır. Stratejik önemi bir defa daha ortaya çıkan mesleğimiz ile ilgili; fiili hizmet, sağlıkta şiddet, fiziki altyapıdan ve eğitim kalitesinden yoksun çok sayıda fakülte sayısı, kaliteli eğitim ve kaliteli mesleki uygulamalar ile tüm mesleki haklarımız için olumlu katkılarının ve yasal düzenlemelerin olacağı ümidiyle tüm meslektaşlarımıza olağanüstü gayretleri için teşekkür ediyor, Dünya Veteriner Hekimler Gününü kutluyor, selam ve saygılar sunuyorum." - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 04:19 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar Sahurda çocuğun uyurken zeytin yemesi gülümsetti Sosyal medyada gündem olan Yörük çocuğu: Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı
Hindistan'a sokağa çıkma yasağına uymayanlar, ceza olarak sözde koronalı hastanın olduğu ambulansa bindirildi Hindistan'a sokağa çıkma yasağına uymayanlar, ceza olarak sözde koronalı hastanın olduğu ambulansa bindirildi         
22:15
Bakan Çavuşoğlu: Bugüne kadar 60 bin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik Bakan Çavuşoğlu: Bugüne kadar 60 bin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik         
22:00
Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti         
22:00
Berfu Yenenler, 7 ayda doğum kilolarını verdi Berfu Yenenler, 7 ayda doğum kilolarını verdi         
21:47
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı         
21:45
Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti         
21:44
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor         
20:51
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim         
20:46
Mersin'de kamyonet uçuruma devrildi, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti Mersin'de kamyonet uçuruma devrildi, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti         
20:42
Fransa'da 25 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 614'e yükseldi Fransa'da 25 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 22 bin 614'e yükseldi         
20:32
Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı önerisine destek verdi Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sözcüsü olmalı önerisine destek verdi         
20:26
İtalya'da 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 415 artarak 26 bin 384'e yükseldi İtalya'da 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 415 artarak 26 bin 384'e yükseldi         
20:06
Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı         
19:51
Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti Türkiye'deki koronavirüs salgınında günlük iyileşen sayısı günlük vaka sayısını 984 kişi geçti         
19:37
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı         
19:26
Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi         
19:13
"Çantamda bomba var, beni vurun" diyerek raylara oturan kişinin hayat hikayesindeki dram sonradan ortaya çıktı         
19:06
Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu         
19:02
Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı sosyal medya hesaplarından sildi Uraz Kaygılaroğlu, İrem Sak'ı sosyal medya hesaplarından sildi         
18:42
CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor CHP'li Özgür Özel: Soma koronavirüste kırmızı alarm veriyor         
18:38
Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir         
18:25
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı         
18:25
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi         
18:20
TRT Haber spikerinden iç hastalıkları uzmanına ilginç soru: Demir-döküm tava kullanmak demir eksikliğine iyi gelir mi? TRT Haber spikerinden iç hastalıkları uzmanına ilginç soru: Demir-döküm tava kullanmak demir eksikliğine iyi gelir mi?         
17:50
İngiltere'de 25 Nisan'da açıklanan verilere göre koronavirüs ölümleri 20 bini geçti İngiltere'de 25 Nisan'da açıklanan verilere göre koronavirüs ölümleri 20 bini geçti         
17:40
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi         
17:33
Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti         
17:28
Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı         
17:28
Komşusunu 3 yerinden bıçaklayan adam, evine çıkıp oturmaya devam etti Komşusunu 3 yerinden bıçaklayan adam, evine çıkıp oturmaya devam etti         
17:26
Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor         
17:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2020 22:39:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Veteriner Hekimler Odası Başkanı Kızılinler'den Dünya Veteriner Hekimler Günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]