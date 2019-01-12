Veteriner Hekimler Odası Başkanı Köpek Saldırılarına Dikkat Çekti

Veteriner Hekimler Odası Başkanı köpek saldırılarına dikkat çekti Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi: "Bu gibi olayların önüne geçilmesi için öncelikle hayvan satışlarının otokontrol sisteminde olması lazım" "Bir diğer önerimiz de mikroçip uygulaması"ANKARA -...

Veteriner Hekimler Odası Başkanı köpek saldırılarına dikkat çekti

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi: "Bu gibi olayların önüne geçilmesi için öncelikle hayvan satışlarının otokontrol sisteminde olması lazım"

"Bir diğer önerimiz de mikroçip uygulaması"



ANKARA - Son günlerde artan köpek saldırılarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, "Bu gibi olayların önüne geçilmesi için öncelikle hayvan satışlarının otokontrol sisteminde olması lazım" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de lise öğrencisi olan Mehmet Özer'e 25 sokak köpeği saldırdı. Özer'in saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından köpek saldırıları giderek daha da tepki toplamaya başladı. Konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, bunun çok üzücü bir olay olduğunu belirterek, Özer ailesine baş sağlığı diledi. Ölüm olaylarının yanı sıra yaralanma şeklinde sonuçlanan bazı vakaların da söz konusu olduğunu kaydeden Tanrıverdi, bir daha böyle olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.

"Bu gibi olayların önüne geçilmesi için öncelikle hayvan satışlarının otokontrol sisteminde olması lazım"

"Kış aylarında olduğumuz için sokak hayvanlarında çeteleşme, gruplaşma ve açlıktan dolayı bazı münferit olaylar yaşandı" diyen Tanrıverdi, şöyle devam etti:

"Bunun önüne geçilmesi için 5199 sayılı kanunda güzel bir tadilata ihtiyaç var. Şu anda bununla ilgili düzenlemeler bakanlık tarafından yapılıyor ama oda olarak veya bir veteriner hekim olarak bu konuyla ilgili bir bilgimiz bulunmamakta. Mümkün olsa düzenlenen kanun maddeleriyle ilgili bilgi dahilinde bizler de katkı vermek isteriz. Bu gibi olayların önüne geçilmesi için öncelikle hayvan satışlarının otokontrol sisteminde olması lazım. Pet shoplarda satılan hayvanların bunlarla ilgili olarak menşei bulunmadığından dolayı, nerede üretildiği belli olmadığı için bu satışlardan sonra alan şahıslar hayvanları 3-4 ay baktıktan sonra maalesef sokaklara bırakıyorlar. Bu da sokaklardaki hayvan sayısının artmasına neden oluyor. İlk olarak pet shoplardaki hayvan satışlarının yasaklanması veya denetim altına alınması gerekiyor. Merdiven altı denilen üretim yerlerinin veya buna paralel olarak internette satışı yapılan hayvanlara bir dur demek gerekiyor. Bunun için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üretim yapılan çiftliklerin denetiminin daha sık yapılması ve onaylı işletmeler tarafından üretilmesinin sağlanması gerekiyor."

"Bir diğer önerimiz de mikroçip uygulaması"

Tanrıverdi, hayvanlara ait olan pasaportların tek tip olarak tek bir kurum tarafından hologram etiketli olarak bastırılmasının daha faydalı olacağına dikkat çekerek,Hayvanlarda pasaport olayı var. Her türlü kendini tanıtan bilgiler dahilinde bir defter yapılmakta. Bunların tek tip olarak tek bir kurum tarafından hologram etiketli olarak bastırılmasında yarar var. Bir diğer önerimiz de mikroçip uygulaması. Hayvan sahibinin adı, adresi, telefon numarası gibi bilgilerin olması gereken bir mikroçip uygulaması yapılarak, sokakta bulunan hayvanların sahibine tekrar iade edilmesi veya hayvanları dışarıya atan insanların da bununla ilgili olarak ağır ceza uygulanması gerek. Hapis cezasına çarptırılması gerek. Bundan dolayı alım esnasında birkaç sefer daha düşünecek ve popülasyonda da bir azalmaya gidilebilir. Bunlar kısa ve orta ölçekli bir çalışma sonucu olur. Uzun vadede de 5 yıl içerisinde eğer böyle bir uygulama olduğu takdirde hayvan sayısında azalma olacağı kanaatini taşıyoruz" şeklinde konuştu.

Tüm belediye veteriner hekimlerin büyük bir gayretle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Tanrıverdi, "Gerçek görevi olan hijyen, çevre kirliliği, çevre sağlığı, toplum sağlığı işiyle artık uğraşmayıp tamamen kedi, köpek yakalama durumu söz konusu oluyor. Bazı vatandaşlarımız, belediye veteriner hekimlerimize yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür yerine maalesef bazı sıkıntılar doğuran hareketlerde bulunuyorlar. Barınakların sayısını artırma,bakım, besleme belediyeye ait bir sorumluluktur. Veteriner hekimler sadece sağlık açısından kontrollerini yapıyorlar. Bununla ilgili olarak yapılan kanun çalışmalarında tanımların net olarak yapılması, görevlendirme olayının veya sorumlulukların net olarak belirtilmesi, bir kurul oluşturulması, kurul içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvan severler Dernekleri, belediye veteriner hekimleri ve odaların katılımının sağlanmasının bu olayların önüne geçeceğine eminim" açıklamasında bulundu.

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