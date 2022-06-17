Veteriner hekimler psikiyatri eğitimi aldı - Son Dakika
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Veteriner hekimler psikiyatri eğitimi aldı

17.06.2022 10:36
Veteriner hekimler psikiyatri eğitimi aldı

Son yıllarda hayvanlarda psikiyatrik hastalıkların yaygın olarak görülmesi üzerine psikiyatri konusunda çalışmak isteyen veteriner hekimlerin eğitim talebinde artış yaşanıyor.

Son yıllarda hayvanlarda psikiyatrik hastalıkların yaygın olarak görülmesi üzerine psikiyatri konusunda çalışmak isteyen veteriner hekimlerin eğitim talebinde artış yaşanıyor. Bu talebe karşı Veteriner İç Hastalıkları ve Psikoloji uzmanı aynı zamanda İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka ve uzmanlar özel bir firmanın organizasyonuyla 400'e yakın veteriner hekime psikiyatri eğitimi verdi. Eğitim Ankara ve İstanbul olmak üzere Psikiyatri Seyahatnamesi adı verilen üç toplantıda gerçekleşti.

Türkiye'de ilk defa böyle bir eğitim verdiklerini söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Tamer Dodurka konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

" Veteriner psikiyatri, dünyada yeni çalışılan bir alan olmakla birlikte büyük bir ilgi görüyor. Çünkü ev hayvanlarında bu tür sorunlara en az bedensel hastalıklar kadar sık rastlanılıyor. Ancak hayvan sahiplerinin bu hastalıkları fark etmeyişi ya da bunun tedavi edilebileceğini bilmeyişi nedeniyle aynı sıklıkla hekime başvurmuyorlar. Bunun sonucunda da sahibiyle iletişimi iyice bozulan hayvan ne yazık ki ya terk ediliyor ya da öldürülüyor. Hatta dünyada köpeklerin öldürülme nedenlerinin başında bu hastalıklar geliyor. Ev hayvanlarında en sık görülen ve diğer psikiyatrik bozukluklara temel olan hastalık anksiyete (kaygı) ve bununla ilişkili diğer bozukluklar. Bunlar uyku bozuklukları, idrar ve dışkı kaçırma, tüylerini yolma, kuyruğunu ısırma, saldırma, eşyaları tahrip etme, aşırı havlama ya da miyavlama, aşırı yalanma hatta aşırı tüy dökme belirtileriyle seyredebiliyor ama aslında çoğunun altında kaygı bozuklukları yatıyor.  Zamanında tedavi görmediği zaman ise ya iyice yerleşiyor ya da daha ağır ve tedavisi daha zor olan diğer psikiyatrik bozukluklarla yer değiştirebiliyor" dedi.Prof. Dr. Dodurka, söz konusu eğitimlerde anksiyetenin yanı sıra korku ve fobiler, panik atak, travma sonrası stres bozukluğu, takıntı davranışları, hiperaktivite, bunama ve alzheimer gibi bilişsel bozukluklar, bazı saldırganlık türleri gibi hastalıklar ile bunların ilaçlı ya da psikolojik tedavi yöntemlerini anlattıklarını söyledi.Eğitimlerin veteriner hekimlerin konuya ilgisini çekmek açısından oldukça yararlı olduğunu belirten Prof. Dr. Dodurka eğitimlere önümüzdeki günlerde İzmir'deki veteriner hekimlere yönelik olarak devam edeceklerini de belirtti.


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Kaynak: DHA

Tamer Dodurka, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Veteriner hekimler psikiyatri eğitimi aldı - Son Dakika

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