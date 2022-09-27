VETERİNER HEKİMLER, SOKAK HAYVANLARINA DA TRAFİK SİGORTASI İSTİYOR - Son Dakika
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VETERİNER HEKİMLER, SOKAK HAYVANLARINA DA TRAFİK SİGORTASI İSTİYOR

27.09.2022 09:51

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, trafik kazalarında yaralanan sokak hayvanlarının tedavi masraflarının sigorta şirketlerince karşılanmadığını belirterek, Sigorta şirketleri sadece sahipli olan hayvanların tedavi masraflarını karşılıyor.

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, trafik kazalarında yaralanan sokak hayvanlarının tedavi masraflarının sigorta şirketlerince karşılanmadığını belirterek, Sigorta şirketleri sadece sahipli olan hayvanların tedavi masraflarını karşılıyor. Onu da kazada hayvan kusurlu değilse ödüyor. Sahipsiz ya da sahipli hayvan diye ayırmadan tedavi masraflarının kazaya karışan otomobilin trafik sigortasından karşılanması bu işin en kolay çözümüdür dedi.

Türkiye'de trafik kazasında çarpma sonucu yaralanan sahipli hayvanın tedavi masrafları sürücünün trafik sigortası tarafından karşılanırken, bu durum sokak hayvanları için değişiklik gösteriyor. Sahipli hayvana çarpan sürücü, veteriner kliniğinde masrafları karşıladıktan sonra sigorta şirketine faturayı ibraz ederek geri ödeme alabiliyor fakat kaza sonucu yaralanan sahipsiz sokak hayvanlarının tedavi masrafları, trafik sigortası kapsamına alınmadığı için ödenmiyor. Bu durumun sokak hayvanları için acı gerçek olduğunu söyleyen Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Köse, düzenlemenin yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

'MASRAFTAN KORKUP GÖRMEZDEN GELEBİLİYORLAR'

Trafik kazasında yaralanan sokak hayvanlarına acil müdahalenin veteriner kliniklerinde ücretsiz yapıldığını fakat daha sonraki tedavi sürecinde masrafların, hayvanı getiren kişi tarafından ödenmesi gerektiğini anlatan Nihat Köse, sadece belediye barınaklarının tüm süreci ücretsiz gerçekleştirdiğini söyledi. Bu noktada trafik sigortalarının devreye girmesi gerektiğini vurgulayan Köse, 'Sigorta şirketleri sadece sahipli olan hayvanların tedavi masraflarını karşılıyor. Onu da kazada hayvan kusurlu değilse ödüyor. Sokak hayvanları için hiçbir maddi destek yok. Böyle olunca insanlar masraftan korkup yaralı hayvanı görmezden gelebiliyor. Sahipsiz ya da sahipli hayvan, diye ayırmadan tedavi masraflarının kazaya karışan otomobilin trafik sigortasından karşılanması bu işin en kolay çözümüdür' diye konuştu.

Kazada yaralanan sokak hayvanını tedavi için getirenden ücret talep edince tepkiyle karşılaştıklarını söyleyen veteriner Orhun Göğebakan ise zor durumda kaldıklarını vurguladı. Hayvanlar için herkesin birlik olup hareket etmesi gerektiğini belirten Göğebakan, 'Bu konuya herkes pozitif yaklaşmalı ve ortak çözüm bulunmalıdır. Bu şekilde birçok sokak hayvanı maddi durumlardan dolayı yaralı halde ölüme terk edilebiliyor. Bu durumun önüne geçilmeli' dedi.

YARALI SOKAK KEDİSİNİ AMELİYAT ETTİRDİ

Öte yandan evinin önünde otomobil çarpması sonucu bacağı kırılan yavru sokak kedisini veteriner kliniğine getiren ve masrafları kendi cebinden ödeyerek ameliyat ettiren Kaan Cansever ise sigorta şirketlerine çağrıda bulunarak, 'Bu minik kediyi gördüm ve tedavi ettirdim fakat her hayvan onun kadar şanslı olmayabiliyor. Bu hayvanlar biri yardım ederse hayata tutunabiliyor. Kesinlikle yeni bir düzenleme gelmeli ve sigorta şirketleri elini taşın altına koymalıdır' diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Sigorta, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VETERİNER HEKİMLER, SOKAK HAYVANLARINA DA TRAFİK SİGORTASI İSTİYOR - Son Dakika

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