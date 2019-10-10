Son Dakika Haberleri: Veteriner hekimlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Ekonomi Veteriner hekimlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Veteriner hekimlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

1 saat önce

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştiren Türk ordusunun yanında olduklarını belirterek, "İktidarı ve muhalefetiyle kısır çekişmeleri, sen ben kavgalarını bir tarafa bırakarak akli selim bir tavırla, kurşunla kaynatılmış...

Veteriner hekimlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştiren Türk ordusunun yanında olduklarını belirterek, "İktidarı ve muhalefetiyle kısır çekişmeleri, sen ben kavgalarını bir tarafa bırakarak akli selim bir tavırla, kurşunla kaynatılmış duvar gibi saf tutmanın ve birbirimize daha çok kenetlenmek mücadelenin bekası için büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, yazılı açıklamasında, terörizmle mücadelede kapsamlı, etkin ve kararlı bir strateji izleyen Türkiye'nin, bölgesel krizlerle beslenen bölücü unsurlara karşı tedbir almaya başladığına dikkati çekti.

Harekat ile vatan sınırlarının korunmasının amaçlandığını kaydeden Eroğlu, Türkiye'nin tarihi bir kavşak olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Eroğlu, Türk milletinin uluslararası aktörlerin maşası olan terör örgütleri aracılığıyla kurgulanan hesapları çok net gördüğünü, birlik ve beraberliğinden asla taviz vermediğini belirterek, "İktidarı ve muhalefetiyle kısır çekişmeleri, sen ben kavgalarını bir tarafa bırakarak akli selim bir tavırla, kurşunla kaynatılmış duvar gibi saf tutmanın ve birbirimize daha çok kenetlenmek mücadelenin bekası için büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Millet olmadan cemiyet olmanın mümkün olamayacağının altını çizen Eroğlu, milli birlik ve beraberlik için her aşamada ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını bildirdi.

Barış Pınarı Harekatı, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:48 Kaynak: AA
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