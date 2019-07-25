Veteriner hekimlerden hayvan ithalatına ilişkin öneri

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Japonya'dan füze açıklaması: Kuzey Kore ihlal yapıyor olablir

Ürün İhtisas Borsası faaliyete giriyor! Artık kimse fiyatlarla oynayamayacak

İçişleri Bakanlığı: 1'i gri kategoride olmak üzere toplam 5 terörist teslim oldu