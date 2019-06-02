Son Dakika Haberleri: Veteriner hekimlerden koyun çiftliğine ziyaret
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Veteriner hekimlerden koyun çiftliğine ziyaret

26 dakika önce

Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesinde görevli veteriner hekimler, Melekli Beldesi mevkiinde yer alan koyun çiftliğinde incelemelerde bulundu.

Veteriner hekimlerden koyun çiftliğine ziyaret, System.String[]
Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesinde görevli veteriner hekimler, Melekli Beldesi mevkiinde yer alan koyun çiftliğinde incelemelerde bulundu.

Veteriner hekimler, ziyaret sırasında çiftlik ve yetiştiriciliği yapılan koyunların durumları ile ilgili çiftlik sahipleri ve çiftlik danışmanı veteriner hekimden detaylı bilgi aldı. Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesi ekibi, hastanenin teknik donanımı sayesinde çiftliğe verilebilecek destek konuları ile ilgili bilgi vererek, fikir alışverişinde bulunuldu. Veteriner hekimler, bölgede yetiştiricilerle bu tür diyalogları artırmaya devam edeceklerini, hayvanlardaki hastalıkların tedavisi, koruyucu hekimlik gibi konularda hayvan hastanesi olarak yakın temasta olacaklarını belirttiler. - IĞDIR
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:26 Kaynak: İHA
Melekli, Iğdır Üniversitesi, Güncel
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